«كونتكت المالية» تستهدف تفعيل ذراع الدفع الإلكترونى فى 250 فرعاً كمرحلة أولية

كشف سعيد زعتر، الرئيس التنفيذى لـ«كونتكت المالية القابضة» – ثروة سابقاً – أن شركته تستهدف تشغيل ذراعها الجديدة للدفع الإلكترونى خلال شهر، وذلك بعد الانتهاء من كل إجراءات التأسيس.

وأكد زعتر أن خدمات شركة الدفع الإلكترونى الجديدة ستتواجد بشكل مبدئى فى 250 فرعاً ومنفذ بيع تتبع «كونتكت القابضة» بكل أنشطتها المالية.

وأوضح – فى تصريحات خاصة على هامش مؤتمر عقدته «كونتكت» للشراكة مع محرك البحث العقارى «ساكنين» – أن الوصول بالخدمة إلى عدد الفروع المذكورة قد يستغرق 6 أشهر من التشغيل الفعلى للشركة الجديدة.

وبدأت «كونتكت للتمويل» خطتها للتوسع جغرافيا العام الحالى بافتتاح فروع جديدة فى الفيوم والقليوبية والمنوفية، كما سجل عدد منافذ البيع نمواً بواقع 5 أضعاف ليصل إلى 3200 منفذ، وفقا للنتائج المالية للشركة بالربع الأول.

ولفت «زعتر» إلى أن «كونتكت» تستكمل فى الوقت الحالى الإجراءات النهائية لترخيص شركة الدفع الإلكترونى والتوافق مع اللائحة التنفيذية لقانون المدفوعات التابع للبنك المركزى المصري.

جدير بالذكر أنه فى يناير الماضى تم إصدار قانون جديد للبنوك يتضمن باباً خاصا بأنشطة الدفع الإلكترونى يحدد شروط عملها وآليات الرقابة عليها.

وتضمن القانون تنظيم عملية إصدار تراخيص مقدمى خدمات الدفع الإلكترونى، والشروط المالية والضوابط المنظمة للعمل فى السوق المحلية، وتسعير الخدمات المقدمة للعملاء، وآليات حماية أموالهم.

وألزم القانون مقدمى خدمات الدفع بحماية النظم الإلكترونية المستخدمة من أى محاولة اختراق إلكترونى أو تلاعب فى البيانات أو المساس بسريتها وخصوصيتها.

وفى سياق متصل، أشار «زعتر» إلى أن شركته تعاقدت مع بنك مصر ليتولى توريد مدفوعات الشركة الجديدة التى ستحمل اسم «كونتكت لحلول الدفع الإلكتروني».

وقال إن التعاقد مع بنك مصر يأتى كخطوة أولية على أن يتبعه التعامل مع بنوك أخرى بعد التشغيل وزيادة حجم العمليات، لافتاً إلى أن رأس المال المبدئى للشركة الجديدة يبلغ 50 مليون جنيه يمكن زيادته فيما بعد وفق احتياجات السوق.

وذكر أن «كونتكت» ستستفيد من شبكة فروعها على مستوى الجمهورية واستخدمها كنقاط بيع للدفع الإلكترونى خاصة مع انتشار فروع عديدة لنشاط التمويل الاستهلاكي.

ولفت إلى أن «كونتكت» تستهدف الوصول بأنشطتها التمويلية إلى الأماكن النائية والبعيدة فى الأرياف والقرى، موضحا أن نسبة التعثر فى السداد أقل من %1.

وكان «زعتر» قد أكد فى تصريحات سابقة لـ«المال»، أن «كونتكت للتمويل» – التابعة لـ«كونتكت القابضة» – تستهدف افتتاح 34 فرعا كبيرا، و48 صغيرا، بالمراكز ذات الكثافة السكانية المرتفعة فى المحافظات.

يشار إلى أن قطاع الخدمات المالية غير المصرفية سجل وتيرة نمو مرتفعة منذ عامين، مدعوما بظهور فيروس كورونا، وما فرضه من تباعد اجتماعى.

جدير بالذكر أن «ثروة كابيتال القابضة» للاستثمارات المالية قامت فى فبراير الماضى بتغيير اسمها إلى «كونتكت المالية القابضة».