«كونتكت المالية القابضة» تقدم حلولًا لتمويل صيانة السيارات والتأمين الشامل عليها

أعلنت مجموعة كونتكت المالية القابضة للخدمات المالية غير المصرفية، عن إطلاق خدمة جديدة تهدف إلى تلبية احتياجات العملاء وتوفير حلول مالية ميسرة لصيانة سياراتهم، كجزء من التزام الشركة بتقديم الخدمات المبتكرة لعملائها، حيث تعد صيانة السيارات من المصاريف الطارئة التي تُسبِّبُ قلقًاً للعديد من العملاء بشأن كيفية تغطية النفقات غير المتوقعة.

وتوفر كونتكت خدمات تأمينية للسيارات، بتغطية شاملة للمركبات الخاصة بالعملاء، من خلال ذراع التأمينات العامة التابع لكها “ثروة للتأمين” أو شركة الوساطة التأمينية التابعة لها “كونتكت للوساطة التأمينية”، لحمايتهم من المخاطر المحتملة، مثل الحوادث والسرقة والأعطال وغيرها.

وكشفت “كونتكت” في بيان لها، أن تُقدم خدمة التأمين عبر شبكة واسعة من الشركاء الموثوقين، وفروعها المنتشرة في جميع مناطق مصر كما يمكن التواصل بسهولة عبر المنصات الإلكترونية أو الاتصال بمركز خدمة العملاء لدى الشركة للحصول على مزيد من المعلومات وطلب الخدمات.

كما تقدم “كونتكت” خيارات تأمينية متعددة تتناسب مع احتياجات كل عميل، إضافة إلى توافر خدمة تمويل الصيانة الدورية دون الحاجة إلى التأمين الشامل على السيارات، وتعد تلك الخدمة ميزة لكل عميل لتوفير الصيانة لدية دون الحاجة إلى دفع مبالغ مالية كبيرة.

وقال تامر سمير؛ العضو المنتدب لـشركة كونتكت للتمويل، إن تقديم خدمات تمويل الصيانة يعد خيارًا ممتازًا للأشخاص المهتمين بالحفاظ على ممتلكاتهم دون تحمل أعباء مالية ثقيلة في البداية.

وأشار إلى أن الشركة تسعى جاهدة لتلبية احتياجات العملاء، بتوفير خدمات التمويل المتنوعة، ما يسمح لهم بإجراء الصيانة الضرورية لسياراتهم دون الحاجة إلى دفع مبالغ كبيرة مقدمًا، موضحاً أن تلك الخطوة تُساعد الناس على التغلب على العقبات المالية من خلال حلول مالية مرنة.

وأعرب سعيد زعتر؛ الرئيس التنفيذي لمجموعة كونتكت المالية القابضة، عن اعتزازه بتقديم تلك الخدمة المبتكرة التي تعكس الالتزام بتلبية احتياجات العملاء وتوفير حلول مالية مناسبة لهم، مؤكدًا سعي شركات المجموعة إلى تقديم تجارب متميزة وخدمات مالية استثنائية تفوق توقعاتهم، والعمل بكل جدية لتحقيق رضاهم التام.

وأوضح أن المجموعة تعد تمويل الصيانة من الجوانب الإيجابية التي تعزز الاقتصاد المحلي، ودعم الشركات المتخصصة في مجال الصيانة، مشيرًا إلى أن توفير الفرص المنتظمة للأفراد للحصول عليها يؤدي إلى زيادة الطلب على الخدمات، ما يساهم في خلق فرص عمل وتحفيز النمو الاقتصادي بشكل إيجابي.