«كونتكت المالية» القابضة تتعاون مع معهد التأمين لتدريب 47 عاملا

قال أحمد رفيق الأمين العام لمعهد التأمين المصري، إن الكيان بصدد تنفيذ برنامج تدريبي لتمرين 47 من العاملين بشركة “كونتكت المالية القابضة”، بداية من شهر سبتمبر المقبل.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ”المال” بأن برنامج “كونتكت” يقوم على تطوير مهارات العاملين بالشركة من الشباب حديثى الاشتغال، بفرعى “التأمينات العامة” و”الطبي”، بدراسة باقات متعددة لتدريبهم على ممارسة خدمة العملاء فى القطاع.

وبيّن أن 17 متدربا سيخوضون برنامج خدمة العملاء، بينما 30 آخرون سيدرسون نظيره فى التأمينات العامة و”الطبى”، جميعهم من العاملين بالشركة داخليا.

ولفت إلى أن “البرامج” تعد أهم منتج يعتمد عليه المعهد فى إبرازه للعملاء، بناء على المقاييس الدولية فى تدريسها، حيث تعادل كل 20 ساعة تدريبية بها سنة كاملة من التعليم.

وأضاف أن المعهد يدعم البرامج بقوة، لأنها أعلى المؤهلات فى التأمين عالميا، لتوفير الوقت والجهد والمال على المتدربين، بإجرائهم الدراسة والامتحانات بمقر المعهد، مع رسم الخطط المناسبة لهم لاجتياز العقبات التى يمكن مواجهتها.

وأوضح أن الكيان أدخل برامج جديدة أثارت انتباه القطاع، مثل برامج معهد تشارترد للتأمين CII، وأضاف تعاونات جديدة مع نظيره الأمريكى المتخصص فى الرعاية الصحية، إضافة إلى دبلومات ودورات تدريبية مستحدثة.

وبيّن أن المعهد يدعم المتدربين للحصول على المؤهل العلمى لمعهد التأمين القانونى بلندن، وشهادات معهد إدارة تأمين الحياة (LOMA) المتخصصة فى “الحياة” للحصول على زمالة “لوما”، و”قيادة إدارة المخاطر CPCU” و”American Health Insurance”.

وذكر أن المعهد حاصل على نظام إدارة الجودة (شهادة الأيزو ISO 9001)، ما يفرض أعلى معايير الجودة فى اختيار المحاضرين، والذين بلغ عددهم 98 خبيرا وأكاديميا من أرباب القطاع، بعد انتقاء لجنة التعليم بالكيان لهم من مجموعات المتقدمين.