كونتكت القابضة تقفز بصافي أرباحها إلى 286.5 مليون جنيه في 6 أشهر

أظهر أحدث نتائج أعمال لشركة كونتكت المالية القابضة (ثروة كابيتال القابضة سابقا) ارتفاع صافي أرباحها إلى 286.5 مليون جنيه خلال النصف الأول المنتهي يونيو الماضي مقارنة بنحو 227.7 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

وكشفت نتائج كونتكت القابضة المجمعة المرسلة للبورصة الثلاثاء، ارتفاع نصيب السهم من الأرباح إلى 0.22 جنيه بنهاية يونيو الماضى مقارنة مع 0.19 جنيه للسهم خلال الفترة المقارنة في 2021.

وأظهرت نتائج أعمال سابقة للشركة ارتفاع صافى أرباحها إلى 160.5 مليون جنيه خلال الربع الأول المنتهى مارس مقارنة بنحو 114.7 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

كونتكت القابضة تسجل أعلى أرباح في تاريخها بقيمة 465 مليون جنيه خلال 2021

سعيد زعتر الرئيس التنفيذى للشركة

وأظهر آخر نتائج أعمال سنوية للشركة تسجيلها أعلى مستوى أرباح في تاريخها منذ التأسيس خلال العام المالى الماضى 2021، وفقا للنتائح المجمعة المرسلة للبورصة 27 فبراير الماضى.

وأظهرت تلك النتائج ارتفاع صافي أرباح الشركة إلى 465 مليون جنيه خلال عام 2021 مقارنة مع أرباح بلغت 353 مليون جنيه خلال عام 2020 بنسبة نمو 32%.

كما ارتفع إجمالي المحفظة التمويلية للشركة إلى 10.3 مليار جنيه خلال العام الماضي مقارنة مع نحو 7.73 مليار جنيه خلال العام السابق.

كذلك ارتفع إجمالي الأقساط التأمينية بشركتي ثروة للتأمين وثروة لتأمينات الحياة إلى 517 مليون جنيه خلال 2021، بنسبة نمو 82% عن العام السابق.

وفسرت الشركة نمو أعمالها إلى كفاءة خطة الاستثمار المنفذة خلال العام الماضي والتي استهدفت تعزيز التفاعل المباشر مع الجمهور من خلال الفروع والمنصات الرقمية إضافة إلى تطوير منتجات الشركة الأخرى.

وأفصحت الشركة فى 15 فبراير الماضى عن دخولها في شراكة إستراتيجية مع تطبيق وصلة للتجارة الإلكترونية باستثمارات تصل إلى 9 ملايين دولار.

كونتكت وزعت أرباحا نقدية على المساهمين بقيمة 270 مليون جنيه أبريل الماضي

شركة كونتكت المالية القابضة (ثروة كابيتال القابضة سابقا)

وأعلنت كونتكت المالية القابضة فى 6 أبريل توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 0.22 جنيه للسهم الكوبون رقم (6) بدأ صرفها اعتبارا من 21 أبريل 2022.

ووافقت عمومية الشركة فى اجتماع 31 مارس الماضى على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة إجمالية قدرها 270 مليون جنيه تقريبا.

وقالت الشركة فى إفصاح مرسل للبورصة آنذاك إن هذه الموافقة جاءت فى إطار اقتراح مقدم من مجلس الإدارة بتوزيع جزء من فائض السيولة النقدية المتاحة على المساهمين.

ومن المقرر توزيع هذه الأرباح فى شكل كوبون نقدى بقيمة 0.22 جنيه للسهم ، على أن يجرى الإعلان عن مواعيد الصرف فى وقت لاحق .

وقالت الشركة إنها حققت سيولة نقدية كبيرة خلال العام الماضى منوهة إلى أنها ستستخدم النسبة الأكبر من السيولة الفائضة فى المستقبل لتمويل التوسعات المستهدفة خلال السنوات المقبلة.

ويبلغ رأسمال الشركة المصدر الحالى 191.5 مليون جنيه موزعًا على 1.19 مليار سهم، بقيمة اسمية 16 قرشًا للسهم، ويتوزع هيكل ملكيتها بين شركة كونسوليديتيد فايناشيال هولدنج بنسبة 60.53%.

كما تستحوذ أوراسكوم للاستثمار القابضة على 29.24%، إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على أسهم التداول الحر فى البورصة تحت سقف الـ5%، وفقًا لآخر إفصاح ملكية بتاريخ 21 يوليو الماضى.

وتدير كونتكت مجموعة من الشركات التي تقدم باقة متكاملة من المنتجات والخدمات التمويلية، بما في ذلك تمويل شراء السيارات والتمويل العقاري.

كما تقدم خدمات التأمين والتمويل الاستهلاكي، إضافة إلى الشركات التي تتولى هيكلة وتنظيم الموارد التمويلية وتغطية الاكتتاب للعملاء من الشركات (أضافت نشاط ترويج وتغطية الاكتتابات فى الأوراق المالية إلى الأغراض مؤخرا).