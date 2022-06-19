«كونتكت القابضة» تعتزم إصدار صكوك بقيمة 2.5 مليار جنيه قبل نهاية 2022

قال سعيد زعتر، الرئيس التنفيذى بشركة «كونتكت المالية القابضة»، إنها تعتزم إصدار برنامج صكوك بقيمة 2.5 مليار جنيه قبل نهاية العام الحالى.



وأوضح أن «كونتكت» تقدمت بطلب الحصول على موافقة الجهات الرقابية لعملية الإصدار، مشيرًا إلى أن قيمة البرنامج ستطرح على شريحة واحدة دون تقسيمها، وستوجه لدعم ذراع التمويل الاستهلاكى.



ولفت «زعتر»، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إلى أن «كونتكت» أتمت خلال العام الماضى عمليات إصدار صكوك بقيمة 5 مليارات جنيه، موضحًا أن حصيلتها وجهت حينها لدعم محافظ الشركات التابعة والشقيقة.



وأضاف أن «كونتكت القابضة» لم تُحدد حتى الآن باقى التفاصيل المتعلقة ببرنامج الصكوك المُنتظر، سواء فيما يتعلق بالشركة التى تتولى عملية الإصدار أو الترويج له.



وعلى صعيد آخر، لفت «زعتر» إلى أن “كونتكت” تولت دور المنظم والمروج لعملية إصدار صكوك لصالح شركة «بالم هيلز للتعمير».



تجدر الإشارة إلى أن شركة «كونتكت المالية القابضة» (ثروة كابيتال القابضة سابقًا) أعلنت خلال يوليو لعام 2021 الماضى، عن إتمام عملية إصدار صكوك مضاربة للمرة الثانية، بقيمة إجمالية قدرها 2.5 مليار جنيه، على يتم استخدام حصيلتها فى تمويل نشاط السيارات.



وتكوَّن الإصدار حينها من شريحة واحدة مدتها 84 شهرًا (7 سنوات تقريبًا) من تاريخ غلق الاكتتاب فيها، وكان قد سبقه إصدار آخر خلال نوفمبر للعام السابق له بنفس القيمة.



وبذلك أصبحت «كونتكت القابضة»، أكبر مصدر للصكوك فى مصر – بعد هذا الإصدار– بقيمة إجمالية قدرها 5 مليارات جنيه، وذلك منذ إتاحة الرقابة المالية هذه الأداة التمويلية أمام الشركات فى مصر.