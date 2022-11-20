«كونتكت القابضة» تطلق نشاط التمويل الأخضر بمحفظة مبدئية 1.25 مليار جنيه

كشف سعيد زعتر، الرئيس التنفيذى لـ«كونتكت المالية القابضة»، عن اعتزام شركته طرح منتج التمويل الأخضر بحجم محفظة مبدئى 1.25 مليار جنيه، خلال عام 2023.

وقال زعتر، فى تصريحات، لـ«المال»، إنه سيتم إطلاق النشاط مطلع ديسمبر المقبل، ويستهدف مشروعات الطاقة الشمسية وأنظمة الرى الحديثة، وسيتم تمويل الشركات من خلال «كونتكت للتأجير التمويلى»، والأفراد عبر ذراع التمويل الاستهلاكى، لافتًا إلى تعيين الفريق المسئول عن الخدمة، وإطلاق التطبيق الإلكترونى الخاص بها.

وأكد أن «كونتكت» تسعى للتوسع خارجيًّا فى جميع الدول الأفريقية والخليجية، بمنتجات التمويل الاستهلاكى، وكل الأنشطة التى تمارسها الشركة، ونجحت مؤخرًا فى التواجد بالسوق الكينية، بالاشتراك مع «المنصور جروب»، بما يمكنها من التوسع فى خدمات التمويل والتأمين.

وأوضح زعتر أن «كونتكت للتمويل الاستهلاكى» وقّعت، الأيام الماضية، اتفاقًا مع «الأكاديمية العربية» لتمويل مصروفات الدراسات العليا «الماجستير والدكتوراه»، والبكالوريوس.

وكشف أن «كونتكت» تعمل حاليًّا على إصدارات لسندات توريق جديدة وصكوك، منوهًا بأن الأخير الذى تم إغلاقه مؤخرًا ستظهر نتائجه على القوائم المالية فى الربع الأخير من العام الحالى، لافتًا إلى أن هذه التمويلات ستُوجَّه إلى قطاع التمويل الاستهلاكى.

كانت «كونتكت» أعلنت مؤخرًا إغلاق إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية 1.076 مليار جنيه لمحفظة التمويل الاستهلاكى المُحالة من تابعتيها «كونتكت للتمويل»، و«كونتكت كريدى تك للتمويل الاستهلاكى».

وتم تقسيم الإصدار على 3 شرائح، بآجال مختلفة تتراوح بين 13 حتى 60 شهرًا، ويأتى ضمن برنامج إصدارات بحوالى 10 مليارات جنيه تعتزم «كونتكت» إصدارها خلال الفترة المقبلة لتمويل شركاتها التابعة والشقيقة.

يُشار إلى أن تمويلات قطاع التمويل الاستهلاكى شهدت نموًّا بواقع %438 خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي؛ بدعم إطلاق مجموعة جديدة من نقاط البيع فى المراكز التجارية والمتاجر، والدخول فى شراكات جديدة.

وأطلقت «كونتكت» منتجات جديدة فى قطاع التمويل الاستهلاكي؛ منها تمويل المصروفات الدراسية واشتراكات النوادى وتشطيب المنازل.

يذكر أن «كونتكت» حققت نمواً لمحفظتها التمويلية نسبته 42 % فى الأشهر التسعة الأولى من العام الحالى، لتصل إلى 13.68 مليار جنيه، مقارنة بـ9.64 مليار بالفترة المناظرة من العام الماضى. وسجلت التمويلات الجديدة للشركة نموًّا بنحو %62 خلال الفترة المذكورة، وارتفع الدخل التشغيلى من الأنشطة التمويلية بنسبة %26 ليصل إلى 978 مليون جنيه، مقارنة بـ776 مليونًا فى الفترة المناظرة من العام الماضى، ونما صافى الربح بواقع %2 ليبلغ 304 ملايين جنيه، مقارنة مع 297 مليونًا.