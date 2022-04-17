«كونتكت القابضة» تضيف نشاط ترويج وتغطية الاكتتابات إلى الأغراض

أعلنت شركة كونتكت المالية القابضة (ثروة كابيتال القابضة سابقا) عن تقدمها بمستندات قيد إضافة نشاط ترويج وتغطية الاكتتابات فى الأوراق المالية إلى الأغراض.

وقالت إدارة البورصة المصرية إن شركة كونتكت القابضة تقدمت بمستندات إضافة النشاط اليوم الأحد وجار فحصها ودراستها تمهيدا لعرضها على لجنة قيد الأوراق المالية.

وتدير كونتكت مجموعة من الشركات التي تقدم باقة متكاملة من المنتجات والخدمات التمويلية، بما في ذلك تمويل شراء السيارات والتمويل العقارى.

كما تقدم خدمات التأمين والتمويل الاستهلاكي، إضافة إلى الشركات التي تتولى هيكلة وتنظيم الموارد التمويلية وتغطية الاكتتاب للعملاء من الشركات، وفقًا للموقع الإلكتروني للشركة.

ويبلغ رأسمال الشركة المصدر الحالى 191.5 مليون جنيه موزعًا على 1.19 مليار سهم، بقيمة اسمية 16 قرشًا للسهم، ويتوزع هيكل ملكيتها بين شركة كونسوليديتيد فايناشيال هولدنج بنسبة 60.53%.

كما تستحوذ أوراسكوم للاستثمار القابضة على 29.24%، إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على أسهم التداول الحر فى البورصة تحت سقف الـ5%، وفقًا لآخر إفصاح ملكية بتاريخ 9 يناير الماضى.

ووافق مساهمو ثروة كابيتال، فى 16 فبراير قبل الماضى 2021، على تغيير اسم الشركة إلى كونتكت المالية القابضة، وتعديل المادة 2 من النظام الأساسي اللازمة لذلك.

كونتكت القابضة تسجل أعلى أرباح في تاريخها بقيمة 465 مليون جنيه خلال 2021

سعيد زعتر، الرئيس التنفيذى لـ«كونتكت المالية القابضة»

وأظهرت أحدث نتائج أعمال للشركة تسجيلها أعلى مستوى أرباح في تاريخها منذ التأسيس بقيمة 465 مليون جنيه خلال عام 2021 مقارنة بأرباح بلغت 353 مليون جنيه خلال عام 2020 بنسبة نمو 32%.

وارتفع إجمالي المحفظة التمويلية للشركة إلى 10.3 مليار جنيه خلال العام الماضي مقارنة بنحو 7.73 مليار جنيه خلال العام السابق.

كما ارتفع إجمالي الأقساط التأمينية بشركتي ثروة للتأمين وثروة لتأمينات الحياة إلى 517 مليون جنيه خلال 2021، بنسبة نمو 82% عن العام السابق.

وفسرت الشركة نمو أعمالها إلى كفاءة خطة الاستثمار المنفذة خلال العام الماضي والتي استهدفت تعزيز التفاعل المباشر مع الجمهور من خلال الفروع والمنصات الرقمية إضافة إلى تطوير منتجات الشركة الأخرى.

كونتكت تشارك فى تطبيق «وصلة» الإلكترونى باستثمارات 9 ملايين دولار

وأفصحت كونتكت فى 15 فبراير الماضى عن دخولها في شراكة استراتيجية مع تطبيق وصلة للتجارة الإلكترونية باستثمارات تصل إلى 9 ملايين دولار.

وقالت الشركة فى إفصاح مرسل للبورصة آنذاك ، إن هذه الشراكة ستسمح لتطبيق وصلة (wasla) بالتوسع الإقليمى بما يمكّن شريحة عريضة من المستهلكين فى الأسواق الناشئة من الاستفادة من خدمات التجارة الإلكترونية والمدفوعات والتمويل الاستهلاكى.

وتتضمن الشراكة الموقَّعة بين الطرفين القيام بسلسلة استثمارات عبر عدة مراحل تصل قيمتها النهائية إلى 9 ملايين دولار.

وأعلنت كونتكت فى يونيو الماضى، إتمام إجراءات تأسيس شركة تابعة فى مجال الدفع الإلكترونى، برأسمال مبدئى 50 مليون جنيه تحت اسم “كونتكت لحلول الدفع الإلكترونى”.

وقال سعيد زعتر، الرئيس التنفيذى للشركة القابضة، فى تصريحات سابقة، للمال، إن هذه الشركة ستعمل فى السوق المحلية وستدعم الخدمات المالية غير المصرفية والانتشار الجغرافى فى المحافظات.

وتستهدف «كونتكت للتمويل»، التابعة لـ«كونتكت القابضة»، افتتاح 34 فرعًا كبيرًا، و48 صغيرًا، بالمراكز ذات الكثافة السكانية المرتفعة، فى المحافظات.