«كونتكت القابضة»: تحوُّل «كونتكت كارز» لكيان مستقل يسهم فى الربحية مستقبلا

قال سعيد زعتر، الرئيس التنفيذى لشركة كونتكت المالية القابضة – ثروة كابيتال سابقا – إن تحول موقع وتطبيق «كونتكت كارز» لكيان مستقل سيسهم فى ربحية الشركة خلال الفترة القادمة، لافتا إلى أنه يجرى حاليا الاستثمار فى مختلف خدمات المنصة وفريق العمل الخاص بها.

وقامت شركة كونتكت المالية القابضة بإطلاق موقع وتطبيق «كونتكت كارز دوت كوم» فى هيكل مستقل كأحدث شركات المجموعة فى الربع الأول من العام الحالي، كما طورت الشركة تطبيقا مخصصا لتجار ووكلاء السيارات، تقدم كونتكت كارز من خلاله حزمة من الخدمات الرقمية المطورة مثل الخدمات الإعلانية والتسويقية ومزادات السيارات المستعملة والمعارض الافتراضية.

وانعكست هذه التحركات على قطاع تمويلات سيارات الأفراد ليحقق نموا بواقع %76 خلال فترة الربع الأول للعام الحالي.

وأكد زعتر، فى تصريحات لـ «المال»، أن تراجع أسعار الفائدة كان له أثر إيجابى فى تنشيط الطلب على مختلف المنتجات التمويلية للشركة.

وشهدت «كونتكت المالية» نموا فى صافى أرباحها بواقع %21 بالربع الأول من العام الحالي، لتصل إلى 109 ملايين جنيه، وفقا للنتائج المالية المجمعة للشركة عن هذه الفترة.

وأرجع زعتر هذا النمو إلى مجموعة من العوامل، جاء فى مقدمتها التوسع فى تقديم الخدمات التمويلية للأفراد، بعد حصولها على رخصة التمويل الاستهلاكى ونمو محفظة التمويلات فى كافة القطاعات، وطرح حزمة من المنتجات الجديدة.

وأشار إلى أنه تم إطلاق «كونتكت شطب» لمنتجات التشطیب من دهانات وأرضیات ومواد البناء والدیكورات الداخلیة، ومنتج تمویل اشتركات الأندیة الریاضیة والاجتماعیة، ومنتج تقسیط وثائق تأمین الأفراد على مختلف منتجات التأمين، وإطلاق منتج التمویل العقارى طویل الأجل والممتد على عشر سنوات.

وأظهرت البيانات المالية لكونتكت كارز عن فترة الربع الأول من العام الحالى نمو محفظتها التمويلية بواقع %86 مسجلة %1.7 مليار جنيه، وذلك مع نمو كافة القطاعات بواقع %43 للتمويل الاستهلاكى والتسوق، و%459 للعقاري، و%78 لتمويل الأجهزة الطبية والموجه لتمويل العيادات والمراكز الطبية الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح أيضا أن الشركة بدأت خطتها للتوسع جغرافيا للعام الحالى بافتتاح فرعين جديدين فى القليوبية والمنوفية، كما سجل عدد منافذ البيع نموا بواقع 5 أضعاف ليصل إلى 3079 منفذا.

وأطلقت «كونتكت المالية» بالربع الأول من العام الحالى تطبيقها الإلكترونى لعملائها لسهولة الوصـول إلى حسـاباتهم ومدفوعاتهم وإتمام العملیات من خلال التطبیق.

جدير بالذكر أن «ثروة كابيتال القابضة» للاستثمارات المالية قامت فى فبراير الماضى بتغيير اسمها إلى «كونتكت المالية القابضة»، وتخفيض رأسمالها إلى 950 مليون جنيه بدلا من مليار، وزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى 13 مقارنة مع 11 سابقا.