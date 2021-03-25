كونتكت القابضة تحول تطبيق «كارز دوت كوم» إلى كيان تجاري مستقل

أعلنت شركة كونتكت المالية القابضة ( ثروة كابيتال القابضة سابقا ) تحول تطبيق ومنصة “كونتكت كارز دوت كوم”، إلى كيان تجارى مستقل.

وأضافت كونتكت القابضة فى إفصاح للبورصة الخميس أن هذا التحول يأتى فى إطار التماشى مع تطور سوق السيارات والنمو المطرد فى استخدام المستهلكين والشركات للخدمات الرقيمة .

وتعتبر منصة “كونتكت كارز ” سوقا إلكترونية رائدة فى عالم السيارات بمصر ، تقدم 19 خدمة للعملاء من التجار والوكلاء والموزعين وصولا إلى المستهلكين.

وتتبع المنصة الالكترونية لشركة كونتكت المالية القابضة “ثروة كابيتال سابقا”، وسيجرى تحويلها إلى شركة تجارية قائمة بذاتها مملوكة بنسبة 100% لها.

كونتكت القابضة : التحول لكيان تجارى سيحول المنصة إلى سوق سيارات كاملة

الرئيس التنفيذى لمجموعة ثروة كابيتال

وقال سعيد زعتر الرئيس التنفيذى لكونتكت المالية القابضة إن تحول المنصة إلى كيان تجارى قائم بذاته سيمكنها من استغلال إمكاناتها لتصبح سوق الكترونية للسيارات بالمعنى الكامل.

وأشار زعتر إلى أن منصة كونتكت كارز شريك مهم لعدد من الشركات التابعة التى تقدم خدمات مالية مرتبطة بسوق السيارات ، كالتقسيط والتأمين وبرامج الضمان الممتد، وفقا للإفصاح.

فى السياق ذاته، قال عثمان عبد المنعم المدير العام لمنصة كونتكت كارز إن التطور الرقمى أصبح حقيقة واقعة فى حياتنا اليومية بما يحتم علينا السعى الدائم لاستكشاف خدمات مبتكرة تجعل امتلاك السيارات أكثر سهولة.

كونتكت للتمويل حصلت على أول ترخيص تمويل استهلاكى فى مصر

وحصلت شركة كونتكت للتمويل– أكبر الشركات التابعة لثروة كابيتال- على أول ترخيص لممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي في مصر من الرقابة المالية فى 26 أبريل الماضى.

وأقرّت الرقابة المالية، فى مارس 2020، قانون التمويل الاستهلاكى الجديد، وقالت ثروة إن هذا القانون يمثل خطوة جيدة لتنظيم سوق التمويل الاستهلاكى غير المصرفى فى مصر.

ولدى شركة كونتكت للتمويل خبرة متراكمة فى مجال التمويل الاستهلاكى بمصر، منذ تأسيسها أول منصة متخصصة فى تقديم خدمات التمويل الاستهلاكى للأفراد فى مجال شراء السيارات عام 2001.

وتقدم كونتكت وشركاتها التابعة خدمات تمويلية أخرى منها التمويل العقارى وتمويل التشطيبات والفرش المنزلى ، وتمويل السلع الاستهلاكية، كما تقدم خدمات التمويل التجارى عن طريق شركة كونتكت للتأجير التمويلى وكونتكت للتخصيم.

وتقول كونتكت إن حجم التمويل الاستهلاكى الذى قدمته للعملاء بلغ 20 مليار جنيه منذ تأسيسها، دون حساب التمويل العقارى ومحفظة تمويلية قائمة بقيمة 5.5 مليار جنيه بنهاية 2019.

ثروة كابيتال أصدرت أكبر طرح صكوك إسلامية بقيمة 2.5 مليار جنيه

ونجحت ثروة كابيتال القابضة فى 26 نوفمبر 2020 من إتمام عملية إصدار أكبر طرح صكوك إسلامية فى مصر بقيمة 2.5 مليار جنيه تقريبًا.

وقالت ثروة فى إفصاح للبورصة آنذاك،إن هذا الإصدار عبارة عن صكوك مضاربة متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية سيجرى استخدام حصيلته فى تمويل أنشطتها وشركاتها التابعة والشقيقة.

وأشار الإفصاح إلى أن شركة ثروة للتصكيك (التابعة) هى التى أصدرت العملية، كما نوه إلى أن هذا الإصدار يعتبر الأكبر على مستوى جمهورية مصر العربية منذ إتاحة “الرقابة المالية” لهذه الأداة التمويلية أمام الشركات فى مصر.

وحصلت شركة ثروة للتصكيك التابعة لثروة كابيتال فى يوليو 2019 على أول ترخيص من نوعه في مصر بمجال هيكلة وإصدار الصكوك.

وسبق لشركتى ثروة للتأمين ، ثروة لتأمينات الحياة ، التابعتين الحصول على رخصة مزاولة نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات وتأمين الأشخاص والتأمين الصحى وعمليات تكوين الأموال من الرقابة المالية (فى مارس 2019).

تأسست شركة ثروة كابيتال عام 2001 على يد مجموعة من الخبراء فى مجال التمويل، ثم أعيدت رسملة الشركة على مدار سنوات عمرها من خلال عمليات الاكتتاب والتخارج الناجحة من العديد من البنوك وصناديق الاستثمار.

وتتولى ثروة إدارة مجموعة من الشركات التي تقدم باقة متكاملة من المنتجات والخدمات التمويلية بما في ذلك تمويل شراء السيارات والتمويل العقارى والتأمين والتمويل الاستهلاكى وتغطية الاكتتابات.وفقا للموقع الإلكتروني للشركة.

هيكل ملكية الشركة بعد هيكلة أوراسكوم للاستثمار القابضة

ويبلغ رأسمال الشركة الحالى 191.5 مليون جنيه موزعًا على 1.19 مليار سهم بقيمة اسمية 16 قرشًا للسهم.

ويتوزع هيكل ملكيتها الحالى بين شركة كونسوليديتيد فايناشيال هولدنج بنسبة 60.53% .كما تستحوذ أوراسكوم للاستثمار القابضة على نسبة 29.24% تقريبا إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على أسهم التداول الحر تحت سقف ال5%، وفقا لآخر إفصاح ملكية بتاريخ 21 يناير الماضى.

وآلت حصة أوراسكوم للاستثمار القابضة إلى شركة أوراسكوم المالية القابضة بعد عملية إعادة هيكلة لشركاتها نتج عنها الإنقسام إلى شركتين رسميا فى 11 فبراير الماضى.

ووافق مساهمى ثروة كابيتال فى 16 فبراير الماضى على تغيير اسم الشركة إلى كونتكت المالية القابضة، وتعديل المادة 2 من النظام الأساسي اللازمة لذلك.

وأظهرت أحدث نتائج أعمال للشركة تراجع أرباحها إلى 367.4 مليون جنيه خلال عام 2020، مقابل أرباح بلغت 406.5 مليون جنيه خلال عام 2019.