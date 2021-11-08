كونتراك تتحالف مع «CMD» لإنشاء «YARU Compound» العاصمة الإدارية

وقعت (كونتراك) للتنميه العمرانية و( CMD ) للتطوير العقارى، عقود تشكيل واحداً من التحالفات الاستراتيجيه بالسوق العقارية بمستهدف استثماري يتخطى 2 مليار جنيه.

وأعلن التحالف عن إطلاق أولى مشروعاته بالعاصمة الإدارية الجديدة (YARU Compound) بحجم استثمارات مستهدف يتجاوز 2 مليار جنيه.

تفاصيل يارو كمبوند

وقال أحمد الوردانى، شريك مؤسس ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ( CMD ) إن توقيع التعاقد مع شركة كونتراك يأتى فى إطار الخطه التوسعية للشركه بالسوق العقارية، والدخول فى أنشطته المتنوعة، سواء تطوير عقارى أو مقاولات أو بنية تحتية أو تسويق عقارى، وهذا ما اشتملته بنود التعاقد بين الشركتين.

وقال الورداني إن مشروع (YARU Compound) باكورة أعمال التحالف الجديد وهو مشروع سكنى تجارى إدارى فندقى، تبلغ مساحته 37 فدانًا، بواقع 1577 وحدة منها 1464 وحدة سكنية، منهم 48 غرفة فندقية، و34 وحدة تجارية.

أحمد الورداني

وأضاف الوردانى أن شركتى (كونتراك) و CMD ) من أبرز الشركات العاملة بالسوق العقارية المصرية، ولهما خبرة طويلة فى مختلف مجالاته.

خبرات سابقة

وتمتلك شركة (كونتراك) 10 شركات تابعة فى مجالات التطوير العقارى والمقاولات والبنية التحتية والتسويق العقارى كما يتبع شركة (CMD) 6 شركات فى مجالات مختلفة

وتابع أن توقيع التحالف بين الكيانين حدث كبير، ينتج عنه كيان قادر على تغيير خارطة السوق العقارية ككل، واحتلال مراكز متقدمة فى تقديم منتجا عقاريا فريدا ومبتكرا، وغير تقليدى يضاف للسوق العقارية.

وقال الوردانى نستهدف تنفيذ صفقات دمج واستحواذ ضخمة بالسوق العقارية، وتنفيذ عدد من المشروعات العقارية العملاقة في العاصمة الإدارية الجديدة، والقاهرة الجديدة، والعلمين الجديدة .

توسعات مرتقبة

وأضاف أن التكلفة الاستثمارية المتوقعة للمشروع تقدر بقيمة 2 مليار جنيه، وتتجاوز القيمة البيعية المستهدفة 3 مليارات جنيه

ولفت إلى أن (YARU Compound) أولى خطوات التحالف بالسوق العقارية، ومخطط تنفيذ حزمة كبيرة من المشروعات المتنوعة بالعاصمة الإدارية للجديدة تماشيا مع خطط الدولة التنموية واستنادا إلى مستقبل العاصمة التى ستكون قبلة الاستثمار للعالم وما تحظى به من دعم ومساندة من رئيسالجمهورية.