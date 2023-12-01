كوميرز بنك يسعى لبيع حصة 9.9% لصناديق سيادية في آسيا والشرق الأوسط

ذكرت وكالة رويترز نقلا عن بلومبرج نيوز يوم الجمعة أن الرئيس التنفيذي لبنك كوميرز بنك ، مانفريد كنوف، تواصل مع الصناديق السيادية من آسيا والشرق الأوسط في الأسابيع الأخيرة لحضهم على شراء حصة تصل إلى 9.9٪.

وأضاف التقرير نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر أن البنك الألماني يتحدث مع صناديق الثروة السيادية بشأن أن يصبح مستثمرًا رئيسيًا لدعم دفاعاته ضد أي محاولة استحواذ انتهازية والحفاظ على استقلاله.

وقال التقرير إن البنك ناقش أيضًا داخليًا احتمالات بيع الحكومة الألمانية لحصتها وتداعياتها.

ولم يرد كوميرز بنك على الفور على طلب رويترز للتعليق.

وفي نوفمبر، قدمت إدارة البنك تحديثًا استراتيجيًا، قائلة إنها ستخفض نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 55% بحلول عام 2027 وتهدف إلى تحقيق ربح صافي يبلغ حوالي 3.4 مليار يورو (3.69 مليار دولار) في ذلك العام.

بيع حصص حكومات أوروبية

ارتفع سعر سهم “كوميرز بنك” عدة مرات على مدى الأعوام الثلاثة الماضية ليتداول حالياً قرب أعلى مستوياته في 5 أعوام، إذ تسهم أسعار الفائدة المرتفعة في تعزيز معدلات الربحية عبر كافة أنحاء القطاع المالي.

أقبلت حكومات أوروبية أخرى مؤخراً على استغلال هذه الفترة لبيع حصصها بالمصارف التي احتفظت بها منذ عمليات الإنقاذ التي أُجريت في أعقاب الأزمة المالية العالمية منذ أكثر من عقد.

رغم ذلك، سيتوجب على حكومة برلين بيع حصتها بسعر 26 يورو للسهم الواحد تقريباً للتخارج من “كوميرز بنك” دون تكبد خسارة، بعد تعاظم حجم حيازتها أثناء الأزمة المالية. استقرت أسهم “كوميرز بنك” في ختام تعاملات أمس الخميس عند 11.245 يورو.