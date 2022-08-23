«كومرتس بنك» يخفض توقعاته لأسعار الذهب ومعادن ثمينة لنهاية 2022

خفض كومرتس بنك توقعاته لسعر الذهب لنهاية العام إلى 1800 دولار للأوقية (الأونصة) متوقعا أن يستعيد المعدن النفيس الكثير من بريقه من بداية العام القادم فصاعدا، بحسب وكالة رويترز.

وتوقع كومرتس بنك أن يبلغ سعر الذهب العام القادم 1900 دولار للأوقية (مقارنة مع توقعاته السابقة البالغة 2000 دولار).

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، عدل كومرتس بنك بالخفض توقعاته لسعر الفضة إلى 20.50 دولار للأوقية في نهاية العام من 24 دولارا، وإلى 25 دولارا في نهاية 2023 من 27 دولارا.

كما عدل البنك بالخفض توقعاته لسعر البلاتين إلى 1000 دولار للأوقية في نهاية العام (مقارنة بتوقعاته السابقة البالغة 1050 دولارا).

وشهد سعر الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء مقتربا من أدنى مستوى له في شهر مع تراجع جاذبية المعدن النفيس أمام ارتفاع الدولار واستمرار ترقب المستثمرين لأن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالى أسعار الفائدة بشكل كبير، بحسب وكالة رويترز.

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1736.43 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما سجل أدنى مستوى له منذ 27 يوليو عند 1727.01 أمس الاثنين.

كما استقر سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة عند 1749.10 دولار.

وقال مات سيمبسون، المحلل البارز للسوق في سيتي إندكس “المخاوف من أن يبعث رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالى برسالة متشددة في الندوة بجاكسون هول إلى جانب التحذير من حدوث ركود تسببا في ارتفاع الدولار والتأثير على المعدن الأصفر”.

وانخفضت أسعار الذهب بأكثر من 300 دولار منذ أن تجاوزت مستوى ألفي دولار للأوقية في أوائل مارس.

وعلى صعيد المعادن الثمينة الأخرى، هبط سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.7 % إلى 18.88 دولار للأوقية وانخفض البلاتين 0.8 % إلى 868.50 دولار وتراجع البلاديوم 0.8 % إلى 2012.36 دولار.

وهبطت أسعار الذهب 1% أمس الاثنين لتصل لأدنى مستوياتها فيما يقرب من أربعة أسابيع، إذ قلت جاذبية المعدن الأصفر بسبب توقعات بالمزيد من الرفع لأسعار الفائدة من المركزي الأمريكي وزيادة في قوة الدولار.