«كومباس كابيتال» مستشارًا ماليًا لصفقة استحواذ «ازدهار» على  60% من «زهران ماركت»

أعلنت اليوم، الثلاثاء، كومباس كابيتال، الشركة المصرية الرائدة في مجال الاستثمار المباشر وعمليات الدمج والاستحواذ، أنها انتهت من إتمام صفقة بيع حصة 60% في سلسلة زهران ماركت إلى ازدهار دون الكشف عن قيمة الصفقة بحسب بيان حصلت عليه «المال».

جدير بالذكر أن المهندس ممدوح زهران قام بإنشاء زهران ماركت فى عام 1987 بمحافظة الإسكندرية وأول من قام بافتتاح فروع زهران ماركت بالساحل الشمالي. وتبلغ فروع زهران ماركت حاليا 16 فرع فى 7 محافظات مختلفة فى أنحاء الجمهورية.

وفي عام 2016، قام كلًا من كريم زهران وعمر زهران، وهما الجيل الثاني بالعائلة بوضع برنامج تحويلي والبدء في التوسع المؤسسي، وشمل ذلك افتتاح 8 فروع جديدة، متمركزة في منطقة الدلتا، وقاموا بتغيير العلامة التجارية وتجديد الفروع الحالية ووضع خطة شراكة استراتيجية من ضمن مبادرات أخرى. وتتطلع الشركة إلى تنفيذ خطة توسعات سوف تزيد من بصمتها في كل المنطقة التي تعمل فيها بالإضافة إلى سعيها لاستكشاف مناطق جديدة في مصر.

وفي هذا السياق قال طارق عبد الرحمن، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة كومباس كابيتال، نحن سعداء بلعب دور ناجح في اتمام الصفقة التي سوف تدعم زهران ماركت للتوسع في أنشطتها بخطى ثابتة على المدي الطويل وتعد هذه الصفقة الخامسة لشركة كومباس كابيتال في مجال الدمج والاستحواذ في أقل من عامين. وبذلك تكون شركة كومباس كابيتال قد نجحت في ترسيخ مكانتها بين شركات الاستشارات المالية الرائدة في السوق.

ومن جانبه قال كريم زهران، الرئيس التنفيذي لزهران ماركت، يعد هذا اليوم نقطة تحول في رحلة زهران ماركت، نحن متحمسون اليوم بالشراكة مع ازدهار لاستكمال رؤيتنا في تنمية زهران ماركت كعلامة تجارية رائدة في كل مصر. وأضاف أن هذه الشراكة تعد بمثابة تأكيد للثقة في أداء الشركة خلال الفترة الماضية إلى جانب رؤيتنا المشتركة في التنمية المستمرة للشركة.

يذكر أن كومباس كابيتال قد لعبت دور المستشار المالي لمساهمي زهران ماركت ش.م.م، بينما قام معتوق بسيوني وحناوي بتقديم الاستشارات القانونية. وقدم ادسيرو راجي سليمان وشركاه الاستشارات القانونية إلى ازدهار بينما لعبت شركة P.W.C دور المستشار المالي.