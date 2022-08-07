«كومباس كابيتال» تستهدف استثمار 100 مليون دولار فى المبانى التجارية والإدارية واللوجيستية

كشف طارق عبد الرحمن، الشريك التنفيذى فى شركة كومباس كابيتال أنها تستهدف استثمار حوالى 100 مليون دولار خلال الـ12 شهرًا المقبلة، وذلك لشراء مبانٍ تجارية وإدارية وأصول لوجيستية- مخازن- يتم تأجيرها لشركات ذات ثقل بقطاعات متنوعة.

وقال «عبدالرحمن» فى حوار مع «المال» إن هذه الاستثمارات سيتم ضخها، سواء من خلال «كومباس كابيتال» أو شركتها التابعة بنيان للتنمية والتجارة، لافتًا إلى أنه سيتم تمويلها من 3 مصادر، وهى الموارد الذاتية، والمستثمرون الذين يعملون مع الشركة، فضلًا عن الاقتراض البنكى، وذلك وفقًا لحالة كل أصل سيجرى شراؤه.

من جانب آخر، كشف «عبد الرحمن» أنه مستهدف إدراج شركة بنيان للتنمية والتجارة فى البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، إلا أن هذا الأمر يتوقف على تحسن وضع السوق، خاصة أنها تعتبر نموذجًا جديدًا، فلا يوجد شركة عقارية مقيدة تمتلك كمية كبيرة من المبانى التجارية والإدارية.

وأضاف أن «بنيان» تعتبر صندوق استثمار عقاريًا فى شكل شركة مساهمة، إذ تمتلك أصولًا تدر إيجارات ثابتة، تمثل عوائد جارية للمستثمرين، لافتا إلى أن لديها نحو 90 ألف متر، منها 43 ألف متر تجارى، و47 ألف إدارى.

وتابع أن قيد «بنيان» فى البورصة المصرية يتيح للمستثمرين فرصة المشاركة فى مجال الاستثمار بالعقارات الإدارية والتجارية، دون الحاجة لشراء مبنى أو محل معين، مع إمكانية دخول أى صاحب مبنى تجارى أو إدارى فى الشركة عبر دمج الأصل مقابل الحصول على أسهم.

وأكد «عبد الرحمن» أن الحجم الحالى لأصول بنيان يبلغ نحو 5.5 مليار جنيه، ما يسمح لها بدخول البورصة، إلا أن التنفيذ مرهون بوضعية السوق.

يذكر أن «كومباس كابيتال» نفذت منذ إطلاقها نحو 4 عمليات استحواذ، بقيمة إجمالية بلغت 2.5 مليار جنيه، عبر شراء حصص فى شركات راميدا للصناعات الدوائية، وبلتون المالية، وسى آى كابيتال، و«بنيان للتنمية والتجارة العقارية» والتى استحوذت مؤخرًا على 6 مبانٍ عقارية.