كومباس كابيتال تتفاوض لشراء نادى مينا جاردن سيتى

شريف عمر: دخلت شركة «كومباس كابيتال» للاستثمار المباشر فى مفاوضات أولية مع مسئولى شركة «مينا« للاستثمار السياحى والعقارى للاستحواذ على إحدى شركاتها التابعة، المالكة للنادى الاجتماعى الرياضى «مينا جاردن سيتى». وقالت مصادر مقربة إن «كومباس» بدأت منذ فترة التفاوض مع…

شريف عمر:

دخلت شركة «كومباس كابيتال» للاستثمار المباشر فى مفاوضات أولية مع مسئولى شركة «مينا« للاستثمار السياحى والعقارى للاستحواذ على إحدى شركاتها التابعة، المالكة للنادى الاجتماعى الرياضى «مينا جاردن سيتى».

وقالت مصادر مقربة إن «كومباس» بدأت منذ فترة التفاوض مع مسئولى «مينا» لإجراء الفحص النافى للجهالة للنادى، وتشير التكهنات إلى أن قيمة الصفقة تترواح ما بين «70 – 100» مليون جنيه، لشراء النادى الاجتماعى المقام على 38 فدانًا بمدينة 6 أكتوبر.

وتسعى شركة «مينا» للاستثمار السياحى منذ فترة لبيع حصتها البالغة %99.9 من رأسمال شركتها التابعة «مينا» للمنتجعات السياحية، والتى تملك نادى «مينا جاردن»، وأعلنت لاحقًا عن تلقيها عرضًا من إحدى الشركات بقيمة 225 مليون جنيه.

تأسست «كومباس كابيتال» عام 2010، وهى شركة تابعة لمجموعة «إنتروجروب» المملوكة لرجل الأعمال ممدوح عباس، ونجله أيمن عباس، وتعمل فى الاستثمار المباشر، وتملك رخص إدارة الصناديق والمحافظ والأسهم الخاصة والاستشارات المصرفية الاستثمارية.

وأشارت المصادر إلى أن «كومباس» أبدت اهتمامًا بشراء الشركة المالكة للنادى الرياضى، فى إطار تركيزها الحالى على اختراق الاستثمار الرياضى، عبر الاستحواذ على «مينا جاردن»، ليصبح باكورة استثماراتها فى هذا المجال، فى ظل الرواج المتوقع له بعد صدور قانون الرياضة الجديد، والذى يسمح بدخول القطاع الخاص إلى نشاط الأندية الجماهيرية والعامة.

وتابعت المصادر: «كومباس تقدمت بعرض أولى للاستحواذ ولايزال فى طور الدراسة من جانب مسئولى «مينا»، وكل الاحتمالات واردة، كما أن «كومباس» ستتجه فى حال اقتناص النادى لاستكمال الأعمال الإنشائية وإجراء مزيد من التوسعات ونشر الفروع بداخل السوق المحلية».

وبدأ إنشاء نادى «مينا جاردن سيتى» عام 2009 بداخل المشروع العقارى الرئيسى لشركة «مينا» للاستثمار العقارى فى مدينة 6 أكتوبر، وتم فتح باب العضوية فى مرحلة لاحقة، لكن النادى واجه العديد من التحديات القانونية نتيجة تأخر الإنشاءات، مما دفع الأعضاء إلى إقامة دعاوى قضائية ضد مسئولى «مينا» وشركة إدارة النادى لوجود مخالفات.

وأكدت المصادر أن مكتب « TMS» للاستشارات القانونية، يتولى مهام المستشار القانونى لـ «كومباس» فى الصفقة.

ويلزم قانون الرياضة الجديد، الأندية الرياضية الخاصة أوالجماهيرية، بالتحول إلى نظام الشركات المساهمة، والسماح بالقيد فى البورصات، بالإضافة إلى فصل الأنشطة الرياضية فى شركات مستقلة، وهوما عزز من اهتمام أصحاب رءوس الأموال بالاستثمار فى هذا القطاع.

وكانت «المال» قد نشرت مؤخرًا عن تفاوض تحالف استثمارى يضم البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»، وصندوق AfricaInvest – أفريكانفيست التونسى -، للاستحواذ على حصة أقلية فى رأسمال شركة أندية وادى دجلة، فى صفقة تدور قيمتها حول 20 مليون دولار، بما يعزز فرص الاستثمار الرياضى فى السوق المصرية.