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«كومباس» تحصل على 10 ملايين دولار تمويل من «فانتاج كابيتال»

مؤسسة «فانتاج كابيتال» ستمنح القرض عبر صندوقها للاستثمار الرابع
أحمد علي 8:35 ص, الأربعاء, 23 مارس 22 8:35 ص, الأربعاء, 23 مارس 22

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كشفت مصادر مطلعة لـ«المال» أن شركة «كومباس كابيتال» للاستثمار المباشر وقعت عقدًا مع صندوق «فانتاج كابيتال» الإفريقى، للحصول على تمويل بقيمة 10 ملايين دولار.

وأضافت المصادر أن شركة «كومباس كابيتال» تعتزم استغلال التمويل – الذى سيكون فى صورة قرض «الميزانين»- فى تمويل توسعات شركة «بنيان» للتنمية والتجارة التابعة، وتحديدًا تغطية تكاليف عملية شراء 6 مبانٍ إدارية بمنطقة التجمع الخامس مملوكة لـ«آل سلام».

وأوضحت أن مؤسسة «فانتاج كابيتال» ستمنح القرض عبر صندوقها للاستثمار الرابع “Vanatge Mezzanine IV” الذى يقدر حجمه حاليًا بنحو 300 مليون دولار تقريبًا.

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و«قرض الميزانين» هو نوع من التمويل يحتوى على مميزات الديون أو القروض البنكية وتمويل رأس المال، الذى يمنح المقرض الحق فى تحويل قرضه إلى حقوق ملكية فى حالات محددة، وفقًا لاتفاق الطرفين.

يُذكر أن «كومباس» استحوذت على «بنيان» فى 2018، ونجحت فى تحويل أصول الشركة آنذاك إلى مشروع ووك أوف كايرو (Walk of Cairo)، وارتفعت القيمة السوقية للأصول التى تملكها وتديرها «بنيان» إلى 5.5 مليار جنيه عقب إتمام صفقة شراء المبانى الإدارية الستة.

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وأشارت المصادر إلى أن عملية تمويل «فانتاج كابيتال» لتوسعات «بنيان» التابعة لـ«كومباس» تعد الصفقة الثانية للصندوق الأفريقى فى السوق المصرية، عقب صفقة تمويل مجموعة “بيك الباتروس”.

كانت «المال» قد كشفت فى مايو 2021 الماضى، أن مجموعة «بيك الباتروس» للفنادق والمنتجعات السياحية – المملوكة لرجل الأعمال كامل أبو على- وقعت عقود اقتراض 23 مليون دولار من صندوق «فانتاج كابيتال» الأفريقى.

وأوضحت المصادر أن «فانتاج كابيتال» يعد أكبر مستثمر فى صفقات الدين الخاص بالقارة الأفريقية، مشيرة إلى أن صفقة تمويل “كومباس كابيتال” تعد الصفقة رقم 33 للمؤسسة فى القارة السمراء.

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وتأسس «فانتاج كابيتال» فى عام 2001 فى شكل صندوق استثمارى يُركز على تمويل المشروعات فى الأسواق الأفريقية، ولديه مقرات فى جوهانسبرج وكيب تاون.

يُذكر أن شركة “بنيان” حصلت العام الماضى على قرض إسلامى بقيمة 700 مليون جنيه من بنك مصر وشركة «بى إم» للتأجير التمويلى، والذى ستستخدمه لاستكمال الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع “ذا ووك أوف كايرو” بمدينة الشيخ زايد، وتتوزع المحفظة العقارية للشركة بين أصول تجزئة ومبانٍ إدارية فى شرق وغرب القاهرة.

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بقلم أحمد علي

كاتب صحفي بجريدة المال، حاصل على بكالوريوس إقتصاديات التجارة الخارجية، ودبلومة في الدراسات البرلمانية، التحق بجريدة المال منذ مطلع عام 2013.

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