كوماندوز يد الزمالك بطلا لإفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه

علي المصريفاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، اليوم الأحد، علي نظيره الترجي الرياضي التونسي، بنتيجة 31_29، في نهائى النسخة رقم 39 لبطولة إفريقيا للأندية، التى أقيمت في مدينة الحمامات التونسية، ليحرز اللقب للمرة العاشرة في تاريخه.وقلص أبناء ميت عقبة، الفارق مع المجمع البترولي ال

علي المصري

فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، اليوم الأحد، علي نظيره الترجي الرياضي التونسي، بنتيجة 31_29، في نهائى النسخة رقم 39 لبطولة إفريقيا للأندية، التى أقيمت في مدينة الحمامات التونسية، ليحرز اللقب للمرة العاشرة في تاريخه.

وقلص أبناء ميت عقبة، الفارق مع المجمع البترولي الجزائري، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الحصول على البطولة برصيد 11 مرة، إلي لقب واحد، فيما فشل الترجي للموسم الثاني علي التوالي في حصد لقبه الثاني.

انتهي الشوط الأول بتقدم أبناء باب سويقة، بنتيجة 13_12 علي أبناء ميت عقبة، وشهد تفوق واضح للترجي، الذي تقدم من بداية الشوط لنهايته، واتسع الفارق في بعض الفترات لأربع أهداف، قبل أن ينجح الزمالك، في إنهاء الشوط بفارق هدف واحد.

وقلب أبناء ميت عقبة، تأخرهم في الشوط الثاني، لعبا ونتيجة، وتقدم في أغلب فترات الشوط الثاني، لكنه فشل في الحفاظ على تقدمه خلال الدقائق الأخيرة من عمر الشوط، لخطف الترجي هدفا قاتلا في الدقيقة الأخيرة، لينتهي الشوط الثاني بنتيجة 25_25، ويحتكم الفريقان لشوطين إضافيين مدة كل منهما خمس دقائق.

واستعاد الزمالك تفوقه وسيطرته علي اللقاء، ونجح في حسم الوقت الإضافي الأول بنتيجة 28_26، وواصل الزمالك سيطرته وتقدمه في الشوط الإضافي الثاني، ويحسم النتيجة لصالحه بنتيجة 31_29.

وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والربع، والتي سبقت المباراة الختامية للبطولة، خطف فريق النادي الأهلي “حامل اللقب”، الميدالية البرونزية بفوزه علي فريق جمعية الحمامات التونسي “مستضيف ومنظم البطولة”، بنتيجة 23-21.