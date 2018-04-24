كومار: مظلة متناهى الصغر تنعش محفظة الجماعى بشركات التأمين

الشاذلى جمعة : قال مانوج كومار، العضو المنتدب لشركة MNK الإنجليزية للتأمين وإعادة التأمين، إن شركات التامين تستهدف مظلة تأمين متناهي الصغر وأضاف خلال الجلسة الأخيرة للمنتدى الثانى الأفروآسيوى لتأمينات الحياة، أن الوصول لهذه الطبقات سيساعد على إحداث طفرة في التأمين الجماعي…

الشاذلى جمعة :

قال مانوج كومار، العضو المنتدب لشركة MNK الإنجليزية للتأمين وإعادة التأمين، إن شركات التامين تستهدف مظلة تأمين متناهي الصغر

وأضاف خلال الجلسة الأخيرة للمنتدى الثانى الأفروآسيوى لتأمينات الحياة، أن الوصول لهذه الطبقات سيساعد على إحداث طفرة في التأمين الجماعي وليس الفردي.

وأشار إلى تامينات الضمان عبر التعاون مع مؤسسات التمويل المختلفة لأنها تعطي قروض اذا تعثر الشخص وخاصة أن فكرة التأمين هو التواصل معه لإزالة معوقات سداد هذا القرض.

وأضاف كومار أن حوالي 72 مليون نسمة يعيشون تحت خط الفقر وحتى في الولايات المتحدة يوجد فقراء لافتا إلى ضرورة وجود تامين متناهي الصغر لتحمل المخاطر التي تواجههم.

ولفت إلى أن إصدار شهادة أمان المصريين التي حققت متطلبات الفئات المهمشة، ويجب مواصلة إنتاج مثل هذه الشهادات.

واقترح طرح شهادات تقدم تغطية الحوادث الشخصية مع مراعاة تكلفة الشركة وسعر القسط التأميني.

وأضاف أن الفئات المستهدفة يجب أن تكون بحاجة إلى هذا المنتج التأميني.

وكشف عن أن نصف سكان العالم ينخفض دخلهم اليومي عن 10 دولارات وهم الفئة المستهدفة من التأمين متناهي الصغر