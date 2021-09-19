عقـــارات

«كوليرز» تستعيد لقب أفضل شركة استشارية في الشرق الأوسط

8 جوائز مركز أول عبر التصويت الحُر في حفل توزيع جوائز "يوروموني" للعقارات 2021
شريف عمر 12:55 م, الأحد, 19 سبتمبر 21 12:55 م, الأحد, 19 سبتمبر 21

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حصلت شركة “كوليرز ” لخدمات الاستشارات العقارية ، على جائزة  “أفضل شركة استشارية بالتصنيف العام في الشرق الأوسط ” خلال الحفل السنوي لتوزيع جوائز “يوروموني” للعقارات 2021.

تم إجراء الاستفتاء السنوي السابع عشر للأسواق العقارية على مستوى العالم في الفترة ما بين 8 مارس و21 مايو 2021، وأتى إعلان النتائج يوم 14 سبتمبر 2021،

وحصدت كوليرز جائزة أفضل شركة للاستشارات العقارية كما اقتنصت المركز الأول في التصويت كأفضل وسيط للتأجير/المبيعات والتقييم العقاري والأبحاث.

كما يتم التصويت على هذه الجوائز من قبل نخبة من المستشارين والمطوّرين ومدراء الاستثمار في القطاع العقاري عبر ملء استبيان على المستوى القُطري ثم فرز النتائج بناءً على ترشيحات الزملاء ونتائج المشاركة في التصويت.

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و صرح إيان ألبرت، الرئيس التنفيذي لشركة كوليرز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قائلاً، “نحن سعداء للغاية بحصولنا على هذه الجوائز التي تدل على التقدير الذي يكنّه لنا العملاء والزملاء في القطاع على حد سواء، كما يمثل تمكننا من استعادة مركزنا كأفضل شركة في المنطقة إنجازاً متميزاً تفخر به شركة كوليرز”.

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وأضاف، “سوف تواصل فرقنا سعيها الحثيث لتحقيق هدفنا الرئيسي الذي كان وسيظل دائماً هو تقديم أعلى درجات الخدمة وتوفير أفضل الخبرات في المجال لعملاء الشركة”.

القائمة الكاملة لنتائج “كوليرز” في المنطقة هي التالي:

الشرق الأوسط –  أفضل شركة استشارية في التصنيف العام – المركز الأول

الشرق الأوسط – الوساطة – التأجير/المبيعات – المركز الأول

الشرق الأوسط – التقييم العقاري – المركز الأول

الشرق الأوسط – الأبحاث – المركز الأول

المملكة العربية السعودية – أفضل شركة استشارية في التصنيف العام – المركز الأول

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المملكة العربية السعودية – الوساطة – التأجير/المبيعات – المركز الأول

المملكة العربية السعودية – التقييم العقاري – المركز الأول

المملكة العربية السعودية – الأبحاث – المركز الأول

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بقلم شريف عمر

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