كوليرز إنترناشيونال: فنادق القاهرة فى طريقها لاستعادة إشغالات 2010

❐ دبى الأعلى عربياً.. والدوحة تتذيل القائمةهاجر عمران ــ دعاء محمودأصدرت مجموعة «كوليرز» إنترناشيونال تقريرها الربع السنوى عن أبرز توقعات أسواق الفنادق فى مصر والشرق الأوسط، خلال الـ3 أشهر الجارية فى الفترة من يونيو إلى أغسطس، وتوقع التقرير أن تكون القاهرة وجدة الأكثر انخفاضاً فى

❐ دبى الأعلى عربياً.. والدوحة تتذيل القائمة

هاجر عمران ــ دعاء محمود

أصدرت مجموعة «كوليرز» إنترناشيونال تقريرها الربع السنوى عن أبرز توقعات أسواق الفنادق فى مصر والشرق الأوسط، خلال الـ3 أشهر الجارية فى الفترة من يونيو إلى أغسطس، وتوقع التقرير أن تكون القاهرة وجدة الأكثر انخفاضاً فى العائد المتوقع لكل غرفة متاحة، مقارنة بالدول الأخرى.

وأضاف التقرير الذى أصدرته الشركة الأحد الماضى، أن فنادق القاهرة فى طريقها إلى تحقيق معدلات إشغال، ومتوسط سعر يومى، مطابقة لمستوياتها قبل حدوث التحديات السياسية 2011، لكن رغم ذلك التحسن إلا أن معدل الإيراد لكل غرفة، ومنخفضً بنسبة 17%، نظرًا لانخفاض قيمة العملة المصرية، مقابل الدولار الأمريكى.

وأشار التقرير إلى أن فنادق جدة ما زالت تعانى من انخفاض معدل الإشغال، ومتوسط السعر اليومى، والإيراد بنسبة %19، نتيجة لتراجع الطلب من قطاع الشركات، وقطاع سياحة المؤتمرات، والمعارض والسياحة الترفيهية، موضحًا أن الانخفاض يرجع إلى سياسة خفض النفقات التى يتبعها القطاعين الحكومى والخاص، التى من غير المتوقع تغيرها فى المدى المتوسط.

وأكد التقرير أن الفجيرة، ورأس الخيمة بالإمارات، من المناطق الأكثر استقراراً رغم من عودة الطقس الصيفى الحار، الذى يؤدى إلى الحد من الطلب العالمى إلا أن الطلب القوى على السياحة الترفيهية، خلال عطلة عيد الفطر، وعطلات نهاية الأسبوع، والعطلة الصيفية، يسهم فى الحفاظ على مستويات العائد، لكل غرفة متاحة عند نفس مستويات العام الماضى.

وعن المناطق الأكثر نمواً لفت التقرير إلى أن مدينة بيروت، التى من المتوقع أن تشهد موسم صيف مزدحم بنسبة %10 مع ارتفاع الطلب، على السياحة الترفيهية خلال عطلة عيد الفطر، أما المدينة الثانية، وهى العقبة بالأردن فهناك زيادة %6 فى حجم الطلب من الزوار، القادمين من دول شمال أوروبا، فضلاً عن استقطاب السياح الذين يسافرون عادة إلى مصر وتركيا.

وتوقع التقرير أن تحتل دبى المركز الأول فى نسب الإشغال مقارنة بباقى الدول العربية، بنسبة تصل إلى %79، فى فنادق نخلة جميرا تليها فنادق مرسى دبى، وجميرا بيتش بـ %75، ثم الإسكندرية فى المركز الثالث بـ %75 تليها القاهرة بـ%72.

وتأتى جدة فى المملكة العريبة السعودية، فى المركز التالى بنسب إشغال تقدر بـ%70، كما أن فنادق الدوحة جاءت بقطر والكويت فى مراتب متدنية بنسب إشغال %39.

وأكد التقرير أن الإشغالات فى شرم الشيخ لن تتجاوز الـ%41 خلال الـ3 أشهر من بداية يونيو الماضى، حتى انتهاء أغسطس المقبل، فى حين أن الإشغالات فى الغردقة تكون متقاربة لتسجل %42 فقط.

وقال التقرير إن العائد لكل غرفة متاحة بنخلة جميرا هو الأعلى عربيًا، ويسجل 241 دولارًا يليه فنادق جدة بالسعودية بـ 198 دولارًا، ثم فنادق مكة المكرمة بـ 182 دولارًا.

ويبلغ العائد لكل غرفة متاحة فى فنادق القاهرة 72 دولارًا وفى شرم الشيخ 15 دولارًا، بينما فى الغردقة يبلغ 18 دولارًا، وفى الإسكندرية 50 دولارًا، وهو قريب من عائد الغرفة المتاحة فى فنادق الدوحة، ويسجل 51 دولارًا، مع العلم أن الدوحة هى الأقل عربيًا فى توقعات نسب الإشغال.