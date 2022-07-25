«كوليرز إنترناشيونال» تتعاون مع الصندوق السيادي لتطوير واستغلال بعض الأصول

كشف كريم هلال، المدير الإقليمى لمجموعة «كوليرز إنترناشيونال» لخدمات الاستشارات العقارية، أنها تتعاون مع الصندوق السيادى المصرى لتطوير واستغلال بعض الأصول من بينها فنادق.

وأضاف «هلال» – فى حوار تنشره «المال» اليوم – أن الصندوق السيادى المصرى كلف الشركة بوضع تصور لتطوير أرض الحزب الوطنى المنحل وإيجاد الاستخدام الأمثل لها، بعدما تولت المهمة نفسها لمجمع التحريرسابقا.

وأكد أن شركته تلقت مؤخرا 4 طلبات من عدة جهات – لم يفصح عنها – لعمل دراسات مماثلة لنفس فكر مجمع التحرير، إلى جانب دراسات أخرى للقطاع الخاص.

وأشار إلى أن الدراسات الخاصة بمجمع التحرير تضمنت الإبقاء على الهيكل الخارجى للمبنى مع إجراء بعض التعديلات الداخلية، إلى جانب الاستفادة من موقعه المميز لما له من دلالة تاريخية خاصة بسبب ثورة يناير2011 إذ أصبح «علامة عالمية».

ولفت إلى أن اقتراح «كوليرز» الخاص بالمجمع يتضمن إقامة برج فندقى 4 نجوم وشقق فندقية للاستفادة من تواجد العديد من الزائرين الأجانب فى منطقة وسط البلد والسفارات المحيطة.

وقال إن الأفكار الأخرى تتضمن توفير نشاط تجارى وآخر ثقافى، ومعرض دائم للمنتجات المصرية يتضمن تسلسل أحداث التحرير.

وأوضح «هلال» أن تصور استغلال أرض مبنى الحزب الوطنى المنحل سيكون قريبا من أفكار مجمع التحرير، أى عبارة عن شقق فندقية وسكنية 6 أو 7 نجوم نظرا لموقعه الفريد الذى يطل على النيل مباشرة.

وأكد أن «كوليرز» تتولى الدراسات الخاصة للمنطقة التعليمية التى تعتزم شركة «تطوير مصر» تأسيسها بمدينة المستقبل داخل مشروع «بلومفيلدز» مؤكدا أنه تم استقطاب إحدى الجامعات الشهيرة لتكون جزءا من المشروع.

وأضاف أن شركته لديها فريق عمل متميز ولديه تجارب عالمية إلى جانب تعاملها مع كيانات كبرى فى دول مختلفة فى الخليج أهمها السعودية والإمارات.

وتعد مجموعة «كوليرز» شركة عالمية متخصصة فى مجال خدمات العقارات التجارية وتقدم مجموعة كاملة من الخدمات فى جميع أنحاء العالم.

وتشمل الخدمات المقدمة التقييمات والاستشارات وإدارة الأصول، وإدارة المشروعات والبحوث داخل المشروعات السكنية والتجارية والتجزئة والضيافة والرعاية الصحية والتعليم وقطاع البنية التحتية والاقتصاد والمناطق الحرة الصناعية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.