كوليبالي يصدر بيانًا ناريًّا يكشف خلاله سر هروبه من الأهلي

كشف الإيفواري سليماني كوليبالي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أسباب هروبه عن القلعه الحمراء، عقب عودة الفريق من الكاميرون، بعد ساعات من مواجهة القطن الكاميروني في دور السته عشر “المجموعات” لدوري أبطال أفريقيا.

وأصدر المهاجم الإيفواري الهارب، بيانا ناريا هاجم فيه النادي الأهلي ومسئوليه بقيادة المهندس محمود طاهر، وجهازه الفني برئاسة حسام البدري، وجميع اللاعبين، مؤكدا أن التعامل معه بشكل مهين وسيء هو سبب هروبه من النادي.

وقال كوليبالي في البيان: “أنا لست مجنونا، فقد رحلت لسبب، أنا أسف جدا، ولكني لست قادرا على البقاء في هذا الفريق بعد الآن، جواز سفري كان رهينة لديهم، وكنت مجبرا على فعل كل ما يقولونه لي، وعلى سبيل المثال، النزول إلى الأرض، والسجود بعد كل هدف أسجله”.

وأوضح: “لم أكن مرتاحا في هذا الفريق وهذه البيئة، وحاولت التأقلم طوال خمسة أشهر، ولكني وصلت للنهاية، كما أن اللاعبين لم يكونوا مرحبين بي، ولم يكونوا يمررون لي الكرة، ولذلك كنت أقاتل بنفسي للحصول على الكرة لكي أسجل أهدافا”.

وأكمل: “المدرب كان يجبرني على اللعب بالطريقة التي يريدها، ولذلك لم أظهر بشكل جيد، لأنني لا أجيد اللعب بأوامر، وإذا لم أنفذ الأوامر، يتم اقتيادي إلى المكتب والصياح بي بعنف، بالإضافة أن زوجتي وأولادي كانوا مصدومين، فأسرتي مسيحيين ولم يكونوا مرتاحين في تطبيق ديانتهم في هذه البلد”.

واختتم البيان: “لقد رحلت بدون أن أقول لأحد، لأنها كانت المرة الأولى التي نجحت في الحصول على جواز سفري، كانوا يعاملوني مثل العبد وكل ذلك بسبب الأموال، ولو كان الفيفا سيعاقبني بالإيقاف، فأنا أرحب بذلك وسأنفذ العقوبة، راحة بالي وأماني أهم بالنسبة لي كثيرا، أنا أسف”.