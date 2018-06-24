كولومبيا تُشعل المجموعة الثامنة وبولندا تلحق بركب المودعين للمونديال

علي المصريأشعل منتخب كولومبيا المجموعة الثامنة من كأس العالم "روسيا 2018"، بعدما أمطر شباك بولندا بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي أقيم بين المنتخبين على ملعب "كازان آرينا"، ضمن لقاءات الجولة الثانية للمونديال.سجل للمنتخب اﻷمريكي الجنوبي، ياري مينا في الدقيقة 40، وأضاف رادميل فالكاو الهدف الثان

علي المصري

أشعل منتخب كولومبيا المجموعة الثامنة من كأس العالم “روسيا 2018″، بعدما أمطر شباك بولندا بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي أقيم بين المنتخبين على ملعب “كازان آرينا”، ضمن لقاءات الجولة الثانية للمونديال.

سجل للمنتخب اﻷمريكي الجنوبي، ياري مينا في الدقيقة 40، وأضاف رادميل فالكاو الهدف الثاني في الدقيقة 70، قبل أن يختتم خوان كوردادو أهداف اللقاء في الدقيقة 75 من عمر اللقاء.

وتحتل اليابان صدارة جدول ترتيب المجموعة، بفارق اﻷهداف عن السنغال، ولكل منهما 4 نقاط، فيما أرتقي المنتخب الكولومبي للمركز الثالث برصيد 3 نقاط، فيما ودعت بولندا البطولة، بدون رصيد من النقاط حتي اﻵن.

وأصبحت لقاءات الجولة الثالثة واﻷخيرة للمجموعة، التي ستقام يوم الخميس القادم، علي صفيح ساخن، حيث تلتقي اليابان مع بولندا، فيما تصطدم السنغال بكولومبيا.