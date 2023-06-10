كولر يفاجئ علي معلول قبل نهائي أبطال أفريقيا أمام الوداد

رفض مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، إلقاء اللوم على لاعبه علي معلول، بعد تسببه في استقبال فريقه لهدف من الوداد في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال كولر خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة: كل اللاعبين يرتكبون أخطاء بإمكاني أن أذكر لك العديد من الأخطاء الكارثية التي ارتكبها لاعبو الوداد لكن لن نتطرق لهذا الحديث.

وأضاف، هذا جزء من كرة القدم أن يقع لاعب في خطأ وهذا وارد وهنا دوري، أن أتحدث مع اللاعب وأصحاب الخبرات في الأهلي لا يتأثرون بما حدث، بل على العكس فقد خاضوا مباريات كثيرة أمام الجمهور وفي ظروف أصعب من ذلك بكثير.

وتابع: الوداد لديه لاعبين ارتكبوا خطأين بدليل تسجيلنا لهدفين وهذا وارد في كرة القدم.

كان لقاء الذهاب الذي أقيم في استاد القاهرة الأحد الماضي انتهى بفوز الأهلي بهدفين لهدف.

ويحتاج الأهلي للتعادل أو الفوز بأي نتيجة لضمان الفوز باللقب للمرة الـ11 في تاريخه.

فيما يكفي الوداد الفوز بهدف دون رد ليفوز باللقب للمرة الرابعة في تاريخه.