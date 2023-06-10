كولر: جاهزون لنهائي أفريقيا ولم أضغط على حكم الإياب

أكد مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي أن جميع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، جاهزون بنسبة 100%، مؤكدًا أن الكل يدخل مباراة الوداد المغربي لتقديم أقصى ما لديهم للعودة بلقب أفريقيا إلى مصر.

وقال خلال المؤتمر الصحفي: ما أستطيع ضمانه أن كل اللاعبين جاهزين بنسبة 100% وسيقدمون مباراة قوية ومتأكد من هذا.

وأضاف، أريد التأكيد أننا فزنا في لقاء الذهاب والمنافس هو من يشعر بالضغط هو من يحتاج لبذل الكثير من المجهود، وأتمنى تحقيق نتيجة إيجابية وأن نعود بالكأس.

وتطرق كولر للإجابة عن سؤال بشأن حكم المباراة، حيث قال: أنا لم أمارس أي ضغط على حكم مباراة الغد بل قلت لم أكن سعيدا بمستوى الحكم في المباراة الأولى، لو شخص فسر ذلك بأنني أضغط على حكم الإياب فهذه مشكلته وليست مشكلتي.

وواصل: ما أزعجني أن هناك حكما ومساعدين وتقنية فيديو ولم يشهروا البطاقة الحمراء، ولكن لم نقدم أي اعتراض على الحكم.