«كولدويل بانكر مصر» تطلق برنامجا لمنح حق الامتياز التجاري (الفرنشايز)

أعلنت شركة كولدويل بانكر – مصر، للاستثمار والتسويق العقاري إطلاق برنامجها الجديد لمنح حق الامتياز التجاري (الفرنشايز) في مصر للمرة الأولى. جاء ذلك على هامش رعايتها لفعاليات المؤتمر والمعرض الدولي للاستثمار والتوكيلات التجارية “بيزنكس 2021″ في دورته الرابعة، والذي يهدف لتقديم كل أنواع الدعم للمستثمرين ولكل من يرغب في إقامة مشروع أو التوسع في المشروع القائم لديه، وذلك في ظل اهتمام الدولة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

دعم صغار المستثمرين وتعظيم أعلى عائد على الاستثمار وتطوير المهارات التسويقية من أهم أهداف البرنامج

يأتي إطلاق برنامج “حق الامتياز التجاري” في إطار الإستراتيجية الرائدة لشركة کولدويل بانكر- مصر، والتي بدأت منذ أكثر من 20 عامًا في مصر و115 عامًا عالميًّا.

وتهدف إلى دعم وتطوير سوق العقارات المصرية من خلال إعداد جيل من الخبراء العقاريين المحترفين القادرين على تقديم الاستشارات السديدة لكل العملاء في كل المحافظات المصرية، وتوفير فرص عمالة، فضلًا عن خلق فرص استثمارية جديدة تقدم عائدًا مضمونًا على الاستثمار.

وقال محمد عبد الله، رئيس مجلس إدارة شركة كولدويل بانكر- مصر: “نشهد في الآونة الأخيرة نهضة عمرانية حقيقية وجادة في كل المحافظات المصرية بمشروعات استراتيجية من قبل القطاعين العام والخاص

وحرصًا منا في شركة كولدويل بانكر- مصر على استمرار دورنا الإيجابي في نقل التسويق العقاري الى مستوى جديد من مشاركة الخبرات والمعرفة لكل من عملائنا من جهة، والمستثمرين والشباب الراغبين في تقديم خدمات متميزة لعملائهم من جهة أخرى، أطلقنا برنامج حق الامتياز التجاري.

محمد عبد الله: نشهد نهضة عمرانية ونسعى لتطوير التسويق العقاري عبر مشاركة الخبرات والمعرفة

وأضاف عبد الله: “من خلال برنامج “حق الامتياز التجاري” نسعى إلى التوسع في كل المحافظات المصرية لنشر خبراتنا العالمية بما يُمكن المستثمرين والشباب من القدرة على التفكير والتحليل واكتساب ثقة العملاء، فضلًا عن استخدام شبكة عملائنا التي تضم أكثر من 100 مطور عقاري مصحوبة بأفضل شروط البيع والشراء لتوفير اعلى عائد على الاستثمار.

من جهته قال كريم زين، الرئيس التنفيذي لشركة كولدويل بانكر-مصر: “بعد نجاح تطبيق البرنامج في الولايات المتحدة الأمريكية، قررنا إطلاقه في السوق المصري لما يمثله من وجهة مثلى لبرامج حقوق الامتياز التجاري (الفرنشايز)،

حيث يتيح البرنامج فرصة العمل من خلال مجموعة من الأنظمة وسياسات التشغيل التابعة لشركة كولدويل بانكر العالمية بما يساهم في تقليص مخاطر الفشل وتقديم خدمات احترافية بناءً على أسس علمية”.

كريم زين: إطلاق برنامج حق الامتياز التجاري يمثل وجهة مثلى للعمل بمجموعة من الأنظمة وسياسات التشغيل التابعة لشركة كولدويل بانكر

وأضاف زين: “نسعى خلال الفترة المقبلة إلى نشر هذه الثقافة في أوساط رواد الأعمال والمستثمرين الراغبين في تأسيس مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة،

بالإضافة إلى أصحاب المشاريع القائمة والراغبين في توسيع أعمالهم التجارية، وتقديم خدماتهم بصورة أكثر احترافية”.

وأوضح شريف محمود، نائب رئيس شركة كولدويل بانكر- مصر لحقوق امتياز العلامة التجارية (الفرنشايز): “يهدف برنامج حق الامتياز التجاري (فرنشايز) إلى تطوير سوق العقارات عن طريق دعم وتمكين المستثمرين عبر توفير برامج تدريب عالية المستوى لبناء القدرات، وتبادل الخبرات من خلال حضور معارض وندوات ومؤتمرات تابعة لشركة كولدويل بانكر العالمية في أمريكا.

هذا بالإضافة إلى إثراء سوق العقارات بالمسوقين العقاريين المحترفين لاستعادة الثقة بين العملاء، وتوسيع نطاق الوصول في جميع أنحاء مصر لتعزيز الكفاءة المهنية للمسوقين العقاريين لضمان إرضاء العملاء.”

وأضاف محمود “من خلال برنامج حق الامتياز التجاري نعمل على تمكين الشباب من خلال توفير فرص عمل مما يساهم في انتعاش الاقتصاد المصري ككل،

ونطمح للتعاقد مع أكثر من 100 فرنشايز ممن يتماشون مع معايير كولدويل بانكر خلال الثلاث سنوات المقبلة في كل المحافظات والتي تشهد طفرة عمرانية خاصةً فيما يخص المدن الجديدة ومدن الجيل الرابع.”

شريف محمود: نطمح للتعاقد مع أكثر من 100 فرنشايز ممن يتماشون مع معايير كولدويل بانكر بكل محافظات مصر

هذا وقامت شركة كولدويل بانكر- مصر بتنظيم حلقة نقاشية حول “الاستثمارات وسوق العقارات”؛ وذلك لمناقشة تحديات السوق العقاري في ضوء المعطيات الحالية،

فضلًا عن شرح مفهوم حق الامتياز التجاري (الفرنشايز) الجديد والمميزات التي سيتم تقديمها للقطاع العقاري عن طريقه، بالإضافة إلى استعراض نموذج أعمالها المتميز في السوق المصرية.

جدير بالذكر أن شركة كولودويل بانكر العالمية تأسست عام 1906 ويوجد لديها حاليًّا أكثر من 3000 مكتب على مستوى العالم بها أكثر من 86000 موظف.

وقد بدأت الشركة أعمالها في الشرق الأوسط عام 2001، وتمتلك شبكة كبيرة من المكاتب في مصر.

كما تتعاون الشركة مع 300 خبير عقاري لتقديم خدمات متميزة لجميع شرائح المجتمع، ولتحقيق أعلى قيمة على الاستثمار العقاري بدون عمولة على المشترى.

كما تشمل محفظة الأعمال مجموعة من الخدمات المتميزة في سوق التطوير العقاري؛ على رأسها الدراسات تسويقية، وتقييم الأصول، وإدارة التطوير، وخدمات رأس المال، وغيرها من الخدمات المتعلقة بالتسويق العقاري للمطور والعميل.

كما تقوم الشركة من خلال الأكاديمية التدريبية “Coldwell Banker Training Academy” بنقل خبرتها في مجال العقارات والتسويق العقاري، بالإضافة إلى تمكين المتدربين لاكتساب المهارات الأساسية في مجال التسويق العقاري.