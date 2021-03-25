«كولدويل بانكر – مصر» تشارك بالمؤتمر متسلحة بأحدث خدمات وحلول التحول الرقمى

مع احتفالها بمرور 20 عامًا على وجودها بالسوق

تشارك شركة كولدويل بانكر – مصر، للاستثمار والتسويق العقارى فى تنظيم المعرض العقارى «ذا ريل جيت» (‪ The Real Gate ) عبر تقديم أحدث الخدمات والحلول التى تسهم فى تطوير التحول الرقمى بقطاع العقارات، إضافة إلى أحدث المشروعات التى يتم التسويق لها، خاصة فى العاصمة الادارية الجديدة‪.

وتشارك كولدويل بانكر – مصر، بالتعاون مع شركة «إيه سى جى آى تى إف» لأول مرة فى مصر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي‪.

العاصمة الإدارية والتجمع الخامس تمثل نسبة 60 % من مبيعات السوق

وخلال المعرض الذى يأتى بالتزامن مع احتفال الشركة بمرور 20 عامًا على وجودها فى مصر، تستعرض كولدويل بانكر خلال المعرض العديد من المشروعات العقارية الجديدة، مع التركيز على العاصمة الإدارية الجديدة والتجمع الخامس التى تُمثل ما يقرب من %60 من مبيعات السوق العقارية، إذ تتعاون كولدويل بانكر -مصر مع شركات رائدة فى قطاع التطوير العقاري‪.

كما ستقوم الشركة بإعادة طرح برنامج‪ CB*Club الذى يهدف إلى المساهمة فى تغيير المفهوم التقليدى للتسويق العقاري، ومواكبة حركة التنمية السريعة بالسوق المحلية، وتتمثل شروط الاشتراك فى برنامج الامتيازات‪ CB*Club الجديدة أن يكون المشترك من عملاء شركة كولدويل بانكر – مصر الذين قاموا بشراء وحدات سكنية أو تجارية فى أحد المشروعات العقارية التى تتعاون الشركة فى تسويقها بالتعاون مع أبرز المطورين العقاريين فى مصر‪.

عبدالله: نركز على احتياجات العملاء وتوفير كل متطلباتهم

قال محمد عبد الله، رئيس مجلس إدارة شركة كولدويل بانكر – مصر، إن معرض ذا ريل جيت يعد أكبر حدث يشهده قطاع الاستثمار العقارى خلال العام الحالي، ويسهم فى توفير البيئة التنفيذية اللازمة لرواد التطوير العقارى والمستثمرين للتواصل، وتقوية العلاقات القائمة، وإقامة أخرى جديدة، وعرض فرص الاستثمار العقارى فى مصر‪.

وأكد عبدالله هدف الشركة الرئيسى هو التركيز على احتياجات العملاء وتوفير كل متطلباتهم بمزايا تيسر الحياة اليومية، وتناسب كل شرائح المجتمع المصري‪. محمد عبد الله، رئيس مجلس إدارة شركة كولدويل بانكر – مصر

زين: نسعى إلى إتاحة أفضل تجربة شرائية بالقطاع

من جانبه، قال كريم زين، الرئيس التنفيذى بشركة كولدويل بانكر- مصر: إن عام 2021 عام مميز، إذ يسجل وجودنا لمدة عشرين عامًا فى السوق المصرية، واحتفالًا بهذه المناسبة، حرصت الشركة على أن تكون الشريك الرسمى والراعى الأكبر فى تنظيم المعرض العقاري‪ The Real Gate لأول مرة فى مصر، بهدف المساهمة فى توفير منصة تفاعلية للمطورين العقاريين لدعم هذا القطاع الاستراتيجى للاقتصاد القومي‪.

وأضاف «زين»: «على مدار العشرين عامًا الماضية، حرصت الشركة على تطوير قطاع العقارات فى مصر، وتغيير ثقافة التسويق العقاري، عن طريق دراسة الاحتياجات المتغيرة للعملاء، لإجراء نقلة نوعية فى المجال ليس فقط من خلال تحسين جودة الخدمات والتوسع فى المنتجات القائمة، ولكن أيضًا عبر تقديم آفاق جديدة، ونسعى دائماً إلى توفير أفضل تجربة شرائية لعملائنا فى قطاع العقارات‪.»

العاصمة الإدارية والتجمع الخامس تمثل نسبة %60 من مبيعات السوق

وأكد محمد سعدة، نائب الرئيس التنفيذى بشركة كولدويل بانكر – مصر إن استراتيجيتنا تهدف إلى أخذ التسويق العقارى إلى مستوى جديد من الدعم لعملائها، مع الأخذ فى الاعتبار التحديات التى يواجهها السوق فى ظل تحديات جائحة كورونا‪.

وأوضح أن وجود الشركة بمعرض ذا ريل جيت لاستعراض عدد من المشروعات والخدمات الجديدة والتى يأتى على رأسها برنامج ‪ CB*Club، والذى يتيح لعملاء الشركة إمكانية الحصول على قروض للمساهمة فى خدمات التشطيب والتصميم، وشراء أجهزة منزلية وكهربائية، وأثاث منزلى وخدمات تأمينية متعددة للوحدات العقارية، عبر أسعار فائدة تنافسية، وخصومات متميزة، ونظم تقسيط متعددة تناسب كل شرائح العملاء، وتكمن فلسفة البرنامج فى خدمة العملاء من لحظة الشراء حتى يشغلها ساكنوها‪.

ويهدف معرض‪ «The Real Gate» إلى توفير منصة تفاعلية للمطورين العقاريين تسهم فى دعم هذا القطاع الاستراتيجى للاقتصاد القومي، بحضور أكثر من 40 مشاركاً يمثلون كبرى شركات التطوير العقاري، لعرض مشروعاتهم السكنية والسياحية والإدارية والتجارية والترفيهية، فى جميع أنحاء الجمهورية، سواء بالمحافظات أو المدن الجديدة‪.

‪ كما يتيح المعرض فرصًا استثمارية كبرى طبقًا لما يشهده سوق العقارات المصرية من تطور مستمر، بفضل الطلب المتزايد على العقارات، والذى بلغ ما يقرب من 900 ألف وحدة سنويًا، خاصة فى ظل خطة التنمية العمرانية التى تنفذها الدولة المصرية التى تهدف لبناء 20 مدينة جديدة، إضافة إلى تطوير 23 مدينة موجودة بالفعل طبقًا لخطة التنمية المستدامة للحكومة المصرية‪.