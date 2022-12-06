كولدويل بانكر مصر تتيح مزايا حصرية لعملاء «CIB» المقيمين بالخارج

أبرمت شركة كولدويل بانكر مصر اتفاقية تعاون مع البنك التجاري الدولي “CIB” لتقديم خدمات حصرية وامتيازات لعملاء “CIB Wealth” و”CIB Overseas Wealth” تتمثل في خصومات استثنائية أو مدّ آجال السداد أو خفض المقدمات على المشروعات العقارية. يأتى ذلك في إطار حرص “كولدويل بانكر مصر” على تقديم الخدمات المبتكرة والمميزة لعملاء القطاع العقاري؛ وذلك لدفع المبيعات بالسوق وتلبية احتياجات العملاء.

تقديم مزايا حصرية لعملاء CIB Wealth وعملاء CIB Overseas Wealth

وتوفر الاتفاقية بين “كولدويل بانكر مصر” وبنك “CIB” امتيازات تم وضعها بدراسات وأسس احترافية شديدة؛ لضمان تقديم تجربة فريدة من نوعها في السوق المصرية لعملاء CIB Wealth وعملاء CIB Overseas Wealth المقيمين بالخارج.

وتتيح الاتفاقية امتيازات على المشروعات المقدَّمة من مطوري القطاع العقاري التي تروِّج كولدويل بانكر مصر لمشروعاتهم.

سيتم تسجيل عملاء CIB Wealth وCIB Overseas Wealth تلقائيًّا في برنامج “CIB Star Club” الذي ابتكرته “كولدويل بانكر مصر” ويتيح للعملاء خدمات التشطيب والتصميم، وشراء أجهزة منزلية وكهربائية وأثاث منزلي، وخدمات تأمينية متعددة للوحدات العقارية من خلال خصومات متميزة تناسب كل شرائح العملاء.

تتيح الاستفادة بخصومات ومدّ آجال السداد بمشروعات كبار المطورين

وتهدف الشركة من خلال ذلك النظام إلى استكمال العلاقة الوطيدة مع العملاء، بحيث لا تنتهي بالتعاقد على الوحدة، شأن أية شركة تسويق عقاري فقط؛ بل تمتد العلاقة لحين تسلم الوحدة وفَرشها والسكن بها، في إطار سياسة الولاء بين كولدويل بانكر وعملائها.

وتمتلك كولدويل بانكر خبرة تزيد عن 117 عامًا على مستوى العالم، يوجد لديها حاليًّا أكثر من 4000 مكتب على مستوى العالم؛ بها أكثر من 90000 موظف، وعملت كولدويل بانكر فى السوق المصرية لأكثر من 20 عامًا، وتمتلك شبكة كبيرة من المكاتب في مصر.

وتعاونت مع كبار مطوري القطاع العقاري وأسهمت في الطفرة البيعية المحققة بالسوق المصرية سنويًّا، وتحرص الشركة على تقديم استشارات عقارية محايدة ومتكاملة للعملاء.