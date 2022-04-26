«كولدويل بانكر» تشارك في Tiba Scape أول معرض عقاري مصري في أمريكا الشمالية

تشارك شركة كولدويل بانكر – مصر للاستثمار والتسويق العقاري، في معرض طيبة سكيب Tiba Scape، الحدث الأبرز عقاريًا بين مصر وشمال أمريكا والمعرض الاول والأكبر للمطورين العقاريين في مصر بمدينة بشمال أمريكا، والذي يعقد تحت رعاية وزارة الهجرة والسفارة المصرية في كندا، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي بضرورة دعم كل الأنشطة التي تخدم المصريين في الخارج، وذلك خلال الفترة من 26 وحتى 29 مايو في مدينة “ميسيسوجا ” في “أونتاريو”، بمشاركة عدد كبير من المطورين العقاريين من بينهم كل من الأهلي صبور، وبالم هيلز للتعمير، وكورنر ستون، بالإضافة إلى نحو 20،000 زائر.

يهدف المعرض إلى دعم خطة الدولة في مبادرة التصدير العقاري بعد ثورة التطوير العقاري والاستثماري التي تحدث الآن في مصر بالإضافة إلى تلبية الطلب المتزايد على العقارات المصرية في كندا وربط المصريين في كندا وقارة أمريكا الشمالية بوطنهم وتحقيق التعاون المشترك بين مصر وكندا في مختلف القطاعات مثل الاستثمار والتجارة والسياحة، من خلال تقديم العروض المتنوعة والفرص الاستثمارية المتاحة في مصر للزائرين الدوليين وللمصريين المغتربين المقيمين في كندا وقارة أمريكا الشمالية.

وتستعرض كولدويل بانكر مصر خلال المعرض العديد من المشروعات العقارية الجديدة من خلال شبكة عملائها التي تضم أكثر من 100 مطور عقاريوذلك في إطار استراتيجيتها التي تركز على دعم وتطوير سوق العقارات المصري؛ وتغيير ثقافة التسويق العقاري؛ وخلق فرص استثمارية جديدة، ومواكبة التطور العالمي، بما يتماشى مع توجهه الدولة نحو التنمية العمرانية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية ورؤية مصر 2030.

قال محمد سعدة، نائب رئيس مجلس الادارة بشركة كولدويل بانكر – مصر: “نفخر بمشاركتنا في معرض طيبة سكيب، والذي يعد الأول من نوعه في قارة أمريكا الشمالية، خاصة وأنه يُمثل خطوة مهمة في طريق الاستثمار العقاري لمواكبة الإنجازات العظيمة والتوسعات التي أجرتها الحكومة المصرية بقطاع العقارات متفائلون بنتائج هذا المعرض، خاصة في ظل حرص المصريين في كندا على توطيد العلاقات بين البلدين وتشجيع الاستثمار في بلدهم مصر

وتجدر الإشارة إلى أن شركة كولدويل بانكر العالمية تأسست عام 1906 ويوجد لديها أكثر من 3000 مكتب على مستوى العالم بها أكثر من 86000 موظف. وبدأت الشركة أعمالها في الشرق الأوسط عام 2001، وتمتلك شبكة كبيرة من المكاتب في مصر.

كما تتعاون الشركة مع 300 خبير عقاري لتقديم خدمات متميزة لجميع شرائح المجتمع، ولتحقيق أعلى قيمة على الاستثمار العقاري بدون عمولة على المشترى كما تشمل محفظة أعمال الشركة مجموعة من الخدمات المتميزة في سوق التطوير العقاري على رأسها الدراسات التسويقية، وتقييم الأصول، وإدارة التطوير، وخدمات رأس المال، وغيرها من الخدمات المتعلقة بالتسويق العقاري للمطور والعميل.