«كولدويل بانكر» تستهدف 50 مليار جنيه خلال 5 سنوات

تستهدف شركة «كولدويل بانكر مصر» للاستثمار والتسويق العقارى بالتعاون مع شركة «بيت مصر» للتمويل العقارى، تحقيق مبيعات تعاقدية لصالح المطورين والأفراد بقيمة تصل إلى 50 مليار جنيه حتى عام 2028، منها %22 مبيعات للمصريين العاملين بالخارج والأجانب من خلال آلية التحول الرقمى، علاوة على تسهيل إجراءات عملية الحصول على تمويل سواء من البنوك أو شركات التمويل.

وتمتلك «كولدويل» 25 ألف وحدة جار تسويقها فى عدد من المواقع المختلفة مثل، المعادى وحى الزمالك العريق، وأيضا بالقاهرة الجديدة، والشيخ زايد، والعين السخنة، والساحل الشمالى، وتستهدف الوصول إلى 60 ألف وحدة بحلول 2023.

وقال كريم زين، الرئيس التنفيذى للشركة، إن التعاقد يأتى فى إطار خطة لتقديم الخدمات بالعديد من القطاعات المهمة، وتحقيق أهداف اقتصادية وهى التوسع فى منظومة التمويل العقارى، بما ينعكس إيجابيا على السوق العقارية ككل.

وتابع: «شركة بيت مصر ستكون لها الفرصة من خلال شركائنا بنشر أفكارها وخدماتها نحو دفع منظومة التمويل العقارى، موضحا أن السوق المصرية تنقسم إلى جزئين؛ عميل يقوم بشراء منزل تحت الإنشاء بالتقسيط على سنوات عديدة، وعميل آخر يستهدف شراء منزل قائم بالفعل ومكتمل التشطيب، مشيرا إلى أن الهدف الأسمى لدينا هو تسهيل عملية شراء هذه الوحدات من خلال عمليات التمويل العقارى».

وأوضح أن شركته تستهدف تحقيق مبيعات تعاقدية لصالح شركات التطوير وكذلك الوحدات المملوكة للأفراد بقيمة تقديرية تصل إلى 50 مليار جنيه خلال الخمس سنوات القادمة، منها %22 لصالح المصريين العاملين بالخارج والأجانب.

وأكد أن هناك العديد من الخطط التى تسعى الشركة إلى تنفيذها خلال الفترة القادمة، منها تكثيف إقامة المعارض الخارجية بغرض جذب عملاء جدد للسوق المصرية، مؤكدا أن هناك مصريين يعملون فى دول أجنبية لا يعلمون حتى الآن بحجم التطوير والثروة العمرانية التى تشهدها مصر وهو ما اتضح لنا بعد تنفيذ عدد من المعارض الخارجية لعل آخرها المعرض الذى أقيم فى كندا.

من جانبه، قال المهندس طارق الغمراوى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «بيت مصر» إن الشراكة مع «كولدويل بانكر» أحد أهم الخطوات التى عملنا عليها خلال الفترة الماضية، واصفا إياها بالشراكة القوية، مشيرا إلى أن الهدف منها تسهيل عمليات شراء العقارات لصالح العملاء وإتاحة عملية البحث والشراء من خلال الإنترنت، علاوة على وجود «كولدويل» كمستشار عقارى كبير يعد إضافة مميزة.

وأضاف أن أحد الأدوار التى تقوم بها الشركة هى تسهيل عمليات التمويل المقدم للعميل على الوحدة السكنية سواء كان من البنوك أو الشركات المانحة للتمويل العقارى، بالإضافة إلى الشفافية الكاملة فى عمليات البيع من خلال طرح جميع البيانات الخاصة بكل وحدة أمام العميل بشكل واضح.

ح أن الشركة لديها موقع إلكترونى يمكن العميل من الحصول على التمويل وامتلاك الوحدة خلال 7 أيام عمل فقط، شرط توافر جميع الأوراق المطلوبة والتى تحدد بعد اختياره للوحدة وفترة السداد التى يعتزم تسديد سعر الوحدة عليها.

محمد-سمير،-الشريك-وعضو-مجلس-الإدارة-التنفيذى-لشركة-بيت-مصر

وقال محمد سمير، الشريك وعضو مجلس الإدارة التنفيذى لشركة «بيت مصر» إن التعاقد يعد أول تجربة تتم مع شركة كبيرة مثل «كولدويل بانكر»، وأول شركة متخصصة فى التمويل العقارى وهى «بيت مصر»، موضحا أن أرقام التمويل العقارى قليلة مقارنة مع دول بدأت فى هذا النشاط مؤخرا.

وأضاف أن التعاون بين الشركتين خلال الخمس سنوات القادمة سيكون مثمرا للغاية، معتبرا أن الدور الذى ستلعبه هذه الشراكة سيكون له تأثير إيجابى على شركات التطوير العقارى وكذلك الأفراد الذين يمتلكون وحدات ويعملون على بيعها، بالإضافة للعميل نفسه الذى سنرفع عنه صعوبة الإجراءات وتأخرها بشكل كبير وكذلك تحديد الوحدات التى تتناسب مع ما يمتلكه من أموال أو قيمة القسط التى يمكن أن يتحملها لحين انتهاء فترة التمويل.

◗❙زين: توقعات بسيطرة العاملين بالخارج والأجانب على %22 من المستهدف عبر آليات التحول الرقمي