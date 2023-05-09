«كولدويل بانكر» تستهدف 20 مليار جنيه مبيعات لمطورين عقاريين خلال 2023

تستهدف شركة «كولدويل بانكر مصر» تحقيق مبيعات لصالح مطورين عقاريين بقيمة 20 مليار جنيه خلال العام الجارى، مستفيدة من إطلاق مشروعات جديدة فى السوق بجانب رغبة العملاء فى الاستثمار العقارى خلال المرحلة الراهنة.

قال كريم زين الرئيس التنفيذى للشركة إنها حققت مبيعات فى العام الماضى فاقت 10 مليارات جنيه، وتسعى إلى مضاعفة الرقم فى 2023، مشيرا إلى أن الربع الأول من العام الحالى شهد طفرة لافتة فى المبيعات مما يدل على احتمالية تخطى المستهدف البيعى مدعومة بالارتفاعات المستمرة فى الأسعار.

وتابع لـ«المال»: إن الأوضاع الاقتصادية الحالية تزيد معدل الإقبال على اقتناء العقار باعتباره أحد الملاذات الآمنة للاستثمار وهو ما تحاول الشركة الاستعداد له بإطلاق منتجات جديدة لجذب اهتمام أكبر قدر من العملاء والتعاون مع أكثر من مطور محلى سواء عبر التواصل المباشر أو برنامج «الفرانشايز» الذى تمنحه لشركات تسويق عقارى أخرى.

جدير بالذكر أن «كولدويل بانكر» أعلنت أمس عن تحالفها مع شركة «أستيت ويفز» فى كيان جديد بمجال التسويق العقارى يحمل اسم منصة «ميتا إيجيبت» تتضمن عرضاً لأكبر عدد من المشروعات السكنية والإدارية والتجارية فى السوق المحلية.

وقال «زين» إن «ميتا إيجيبت» هى منصة متكاملة للواقع الافتراضى، تضم بيانات لأكثر من 30 ألف وحدة سكنية ومتنوعة موجودة فى أكثر من 450 مشروعا مملوكا لما يفوق 100 شركة تطوير، كما تتيح أيضاً إمكانية التعاقد مع كيانات متخصصة فى الأثاث والديكور بجانب البنوك وشركات التمويل العقارى.

وأكد أن المنصة تهدف إلى تقديم جميع الخدمات التى يحتاجها العميل بعد شراء الوحدة من المطور وانتظاره لتسلمها بعد عدة سنوات، مشيرا إلى أهميتها فى تنشيط ملف تصدير العقارات لدورها فى إتاحة رسم افتراضى لشكل المشروع السكنى والوحدة المراد شراؤها من جانب عملاء خارجيين.

وأوضح أن المنصة تم الإعداد لها على مدار 3 سنوات لعرض استثمارات تصل إلى 150 مليار جنيه، لافتا إلى أن التكاليف الاستثمارية لإنشاء المنصة تلامس 800 مليون جنيه.

وأفاد بأن البيانات المتاحة على المنصة خاصة بمشروعات فى مناطق عمرانية مختلفة منها أكتوبر وزايد والساحل الشمالى والقاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية ومدينة المستقبل.

وأوضح أن هدف المنصة هو تغيير مفهوم التسويق العقارى عبر الاعتماد على التكنولوجيا فى الوساطة بجانب تطوير آليات إعداد التصميمات العمرانية وعرضها بأسلوب مختلف واحترافى لسهولة الترويج للمشروعات وتعزيز البيع والمساهمة فى توسيع نطاق الوصول إلى المستهلكين.

تجدر الإشارة إلى أن «كولدويل بانكر – مصر» تقدم مجموعة خدمات فى سوق التطوير العقارى، على رأسها الدراسات التسويقية، وتقييم الأصول، وإدارة التطوير بجانب التسويق العقارى للمطور والعميل.