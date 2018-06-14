كوكتيل مناصب في حقيبة الصحة.. تعرف على الدكتورة هالة زايد

أحمد صبرى أدت الدكتورة هالة زايد، اليمين الدستورية، كوزير للصحة والسكان خلفا لأحمد عماد وهي ثان وزيرة للصحة بعد الدكتورة مها الرباط. وتشغل زايد حاليا المدير التنفيذي لأكاديمية مؤسسة 57357 للعلوم الصحية وعضو مجلس إدارة المجموعة وعضو مجلس إدارة مستشفيات الأزهر التخصصي وطب القوات المسلحة وعضو ا

أحمد صبرى

أدت الدكتورة هالة زايد، اليمين الدستورية، كوزير للصحة والسكان خلفا لأحمد عماد وهي ثان وزيرة للصحة بعد الدكتورة مها الرباط.

وتشغل زايد حاليا المدير التنفيذي لأكاديمية مؤسسة 57357 للعلوم الصحية وعضو مجلس إدارة المجموعة وعضو مجلس إدارة مستشفيات الأزهر التخصصي وطب القوات المسلحة وعضو المجلس التعليمي لكلية طب الأزهر بنين.

كما تشغل أيضا عضو لجنة أخلاقيات البحث العلمي لكلية الطب بالقوات المسلحة، وعضو الجمعية العامة لشركة مصر للطيران للخدمات الطبية، وعضو منظمة السياسات الصحية لإقليم الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وعضو المجلس التعليمي للزمالة المصرية لإدارة المستشفيات وعضو الجمعية المصرية للإصابات وعضو لجنة الخبراء القومية لوضع رؤية مصر 2030 – وزارة التخطيط والمتابعه والإصلاح الإداري.

وحصلت زايد على بكالوريوس الطب والجراحه من جامعة الزقازيق عام 1991.

وحصلت على دكتوراة إدارة الاعمال من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وماجستير إدارة الأعمال ودبلوم إدارة المستشفيات من الجامعة الأمريكية بالقاهرة ودبلوم النساء والتوليد من جامعة عين شمس.

وتقلدت سابقا منصب مساعد وزير الصحة والسكان لشؤون المتابعة، ورئيس قطاع الرقابة والمتابعة، وئيس لجنة مكافحة الفساد بوزارة الصحة والسكان وعضو اللجنة التنسيقية لمكافحة الفساد، وعميد المعهد القومي للتدريب، ورئيس قطاع شؤون مكتب وزير الصحة ومدير عام الإداره العامة للمستشفيات.