كوكا يستفز الجماهير بصورته سعيدًا على البحر

كوكا يستفز الجماهير بصورته سعيدًا على فيسبوكالمال– خاصاستفزت صورة نشرها أحمد حسن كوكا، لاعب المنتخب المصري، ومهاجم سبورتنج براجا على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، الجماهير المصرية بعد أن ظهر سعيدا وغير مبال بالمشاركة المأساوية للمنتخب في كأس العالم.وكتب كوكا تعليقا على الصورة التي بدا فيها

كوكا يستفز الجماهير بصورته سعيدًا على فيسبوك

المال– خاص

استفزت صورة نشرها أحمد حسن كوكا، لاعب المنتخب المصري، ومهاجم سبورتنج براجا على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، الجماهير المصرية بعد أن ظهر سعيدا وغير مبال بالمشاركة المأساوية للمنتخب في كأس العالم.

وكتب كوكا تعليقا على الصورة التي بدا فيها يستجم بأحد الجزر السياحية العالمية: “حان وقت تصفية الذهن قليلا”.

جدير بالذكر، أن كوكا استُبعد من المشاركة مع المنتخب المصري في كأس العالم خلال آخر معسكرات المنتخب، وكان استبعاده مفاجأة كبيرة كونه شارك في مع المنتخب في معظم التصفيات المؤهلة للبطولة الكبرى، وكان خيارا رئيسيا للأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للفراعنة في التصفيات وفي بطولة أفريقيا، كما أنه كان البديل الوحيد في موقع رأس الحربة للاعب الأهلي مروان محسن الذي كان قد عاد لتوه من الإصابة.

وخسر المنتخب المصري مبارياته الثلاثة في كأس العالم أمام أوروجواي وروسيا والسعودية واستقبلت شباكه 6 أهداف وسجل هدفين ويعد بين الأسوأ في المونديال.

ونالت صورة كوكا هجوما حادا من الجماهير التي اتهمته بالشماتة والاستفزاز والفشل أيضا.



