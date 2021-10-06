«كوكا كولا» العالمية تشحن على سفن البضائع الجافة بسبب نقص الحاويات والسفن

أصبحت شركة Coca-Cola ، التي تقوم بتصنيع المواد الغذائية ومن أشهر العلامات التجارية عالميا، تتخذ طرق جديدة في أعمال الشحن لإدارة الإمدادات أثناء النقص الحالي والتراكم في قطاع شحن الحاويات.



وفي حين أن معظم الاهتمام كان على بائعي التجزئة الكبار الذين يكافحون من أجل جلب البضائع من آسيا إلى متاجرهم ، أفاد عملاق المشروبات أنه يواجه مشاكل في نقل الإمدادات حول العالم إلى مصانع التعبئة والتغليف ومرافق التوزيع.

وكتب Alan Smith مدير المشتريات – الخدمات اللوجستية العالمية في مجموعة Coca-Cola Cross Enterprise Procurement Group: “عندما لا يمكنك الحصول على حاوية أو مساحة بسبب أزمة الشحن البحري الحالية ، كان علينا التفكير خارج الصندوق ليتم استخدام سفن النقل السائبة بدلا عن سفن الحاويات .

على عكس تجار التجزئة بما في ذلك HomeDepot و Target و Ikea و Costco وغيرهم ، تحولت Coca-Cola إلى بديل استخدام ناقلات البضائع الصب الجافة والعودة إلى نهج Breakbulk الأقدم لنقل المواد التي تحتاجها للحفاظ على العمليات، كما كانت هناك تقارير في الأسابيع الأخيرة عن قيام مشغلي السوائب الجافة بتجهيز سفنهم لنقل الحاويات ، ولكن هذا هو أول مثال معلن على شركة شحن كبيرة تخلت عن الحاويات.



في أغسطس ، أكدت شركة Schulte & Bruns الألمانية ، المشغل للشحنات الجافة العامة والسفن متعددة الأغراض التي تنقل عادة البضائع السائبة وكذلك الحمولات الكبيرة مثل شفرات توربينات الرياح ، أنها تعمل مع شركة لوجستية تدعى Schneider لنقل الحاويات عبر المحيط الهادئ على سفنها.

وأوضح سميث من شركة Coca-Cola الاستراتيجية قائلاً إن الشركة كانت تنقل 60 ألف طن من المواد للحفاظ على تشغيل خطوط الإنتاج. قال إنه يعادل 2800 حاوية مكافئة. رداً على التعليقات ، قال إن شركة المشروبات تطلب التنسيق بين شركاء سلسلة التوريد والموردين والتعاون في الموانئ لتجنب الحجز الضخم ورسوم التأخير ، لكن عدد الشاحنات المطلوبة كان كما لو كانوا يقومون بشحنات بالحاويات.

كجزء من رسالته على وسائل التواصل الاجتماعي ، نشر سميث صورًا لثلاثة شاحنات Handysize ، وهي Weco Lucilia C و Aphrodite M و Zhe Hai 505 ، إلى جانب عملية التحميل. وقال إن الأمل هو أن تكون هذه هي الأولى من بين العديد من الشحنات في الأشهر المقبلة.

تم تسليط الضوء على ميزة أخرى باستخدام السفن التي يبلغ وزنها جميعا حوالي 35000 طن من الوزن الساكن. الحجم الأصغر وقدرات مناولة البضائع التقليدية مقابل متطلبات الرافعات الصندوقية الكبيرة لتفريغ السفن يسمح لشركة Coca-Cola بتجنب الازدحام في الموانئ الرئيسية.

وقال سميث: “نحن نتجه إلى بعض الموانئ غير المزدحمة ، لذلك نأمل في تفريغ سلس”. اثنتان من السفينتين ، وفقا لبيانات AIS ، موجودة حاليا في الصين ، بينما غادرت السفينة الثالثة ، Zhe Hai 505 ، الصين ومن المقرر أن تصل إلى سنغافورة غدا. من غير الواضح ما هي وجهاتهم في هذا الوقت.