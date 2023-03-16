كوكاكولا ومصر الخير توقعان بروتوكول تعاون في حملة إفطار صائم

وقعت اليوم شركة “كوكاكولا ” بروتوكول للتعاون مع مؤسسة ” مصر الخير ” للمشاركة في حملة إفطار صائم التي تنفذها المؤسسة للعام الحادي عشر على التوالي.

وقع البروتوكول عن شركة ” كوكا كولا” هالة عبد الودود رئيس قطاع العلاقات الحكومية والعامة والتنمية المستدامة لشمال إفريقيا بشركة كوكاكولا وعن المؤسسة المهندسة أمل مبدى الرئيس التنفيذي لقطاع تنمية الموارد بالمؤسسة.

يأتي البروتوكول في إطار حرص مؤسسة ” مصر الخير ” على استمرار تعاونها مع القطاع الخاص لدعم العمل المجتمعي على كافة المستويات والتنسيق مع الشركات في مشروعات المؤسسة التي تصب في صالح المواطن وتقديم أفضل خدمة لهم.

أكد د. محمد رفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة “مصر الخير” إن المؤسسة تعمل على استكمال بناء الشراكات وتفعيل التنسيق مع مؤسسات القطاع الخاص والتعاون بينها وبين مؤسسات المجتمع المدني دعما لجهود التنمية المجتمعية في كافة المجالات.

وأشار أن المؤسسة تسعى لتقديم خدمة متميزة من خلال برامجها الإنسانية والمجتمعية بالتعاون مع شركائها مضيفا أن دخول حملة إفطار صائم عامها الحادي عشر بمثابة عنوان للثقة بين المؤسسة والشركاء مؤكدا حرص المؤسسة على الوصول للأسر الأكثر احتياجا مشيدا بأبناء المؤسسة والمتطوعين يعملون ليلا ونهارا من أجل وصول الاحتياجات الأساسية للمستحقين قبل حلول الشهر الكريم.

من جانبها قالت أمل مبدي أن البروتوكول ينص على مشاركة شركة كوكاكولا في حملة إفطار صائم التي تنفذها المؤسسة، وستقوم بالتعاون لتقديم كراتين المواد غذائية بالإضافة لإفطار قرية في 30 يوم بواقع كل يوم قرية كاملة في رمضان بجانب توفير الوجبات الساخنة كما تقدم الشركة الالاف من زجاجات المشروبات الغازية.

واضافت أن الهدف من التعاون المشاركة في تغطية جميع محافظات الجمهورية وإفطار الصائمين مؤكدة أن المؤسسة تمتلك أكبر قاعدة بيانات عن الأسر استحقاقا في مصر كما نسعى لإيجاد آليات متنوعة ومبتكرة ومتجددة للوصول للأسر المستحقة وتوفير احتياجاتهم.

وقاا معتز عبد الرحمن المدير العام لشركة كوكاكولا مصر، ليبيا والسودان نسعى هذا العام لتقديم حملة رمضانية مختلفة من نوعها حيث ندعو المصريين للمشاركة في إحداث فرق والتعاون في إدخال الخير والسعادة على الأسر المصرية الأكثر احتياجا ولذلك كانت مؤسسة مصر الخير هي الشريك الأمثل لتنفيذ هذه الحملة خاصة لدورها الرائد في تنمية المجتمع وقدرتها على الوصول لجميع محافظات مصر.

واكد على سعي كوكاكولا الدائم للدخول في الشراكات مع المجتمع المدني لتحقيق الاستفادة القصوى للمجتمعات التي تعمل بها كوكاكولا ومتمنيا أن يكون رمضان هو الخطوة الأولى لشراكة مستدامة مع مصر الخير.

وستقوم شركة كوكاكولا بالمساهمة في الحملة بالتبرع بجنيه مصري لكل زجاجة كوكاكولا سيتم شراؤها، مانحةً بذلك لجميع مستهلكي كوكاكولا فرصة للمشاركة في هذه العملية الخيرية تحت شعار “مع بعض، سحرها يملى الدنيا خير.”