كوكاكولا مصر تعلن عن زيادات جديدة في أسعار كانز شويبس

أعلنت شركة كوكاكولا مصر عن زيادة أسعار كانز شويبس ما بين 50 قرشًا و1 جنيه للعبوة الواحدة، منذ أيام، بعد إعلان شركة بيبيسي كولا مصر عن زيادة منذ أيام في سعر لتر بيبسي البلاستيك بنحو 1 جنيه.

قال حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة في الغرفة التجارية بالإسكندرية، إن كوكاكولا مصر أرسلت إخطارًا للتجار والعملاء يفيد بتطبيق زيادة جديدة منذ أيام على منتجات الكانز شويبس، ليسجل السعر الجديد لكانز سَعة 300 مللي 24 عبوة نحو 153 جنيهًا، فيما تباع العبوة الواحدة بعد الزيادة الجديدة بـ6.75 جنيه.

وأكد المنوفي، لـ”المال”، أن الكانز سعة 250 مللي سيرتفع سعره إلى 5.75 جنيه للعبوة الواحدة، وبإجمالي نحو 137 جنيهًا للكرتونة التى تضم 24 عبوة.

وأضاف أن هناك سباقًا من شركات المواد الغذائية بشكل مستمر لزيادة أسعارها، موضحًا أن ارتفاع سعر الدولار أسهم في زيادة تحرك أسعار جميع السلع بشكل شبه أسبوعي، لافتًا إلى أن ذلك أسهم في مزيد من الركود بالأسواق خلال الفترة الحالية.

وكان المنوفي قد طالب وزارة المالية بإرجاء تطبيق العمل بالفاتورة الإلكترونية؛ لعدم تمكن جزء كبير من القطاعات الاقتصادية من التعامل بها حتى الآن، وحفاظًا على استقرار الأسعار، بحسب ما ذكره، في بيان له، يوم الأحد.

وقال المنوفي إن السوق تعاني حالة عدم استقرار الأسعار، وفرض العمل بالفاتورة الإلكترونية خلال الفترة الحالية يتسبب في مزيد من الضغوط والتكاليف على التجار ومقدمي الخدمات، خاصة في ظل حالة الركود وانخفاض الطلب المسيطر على السوق، خلال الفترة الماضية، تزامنًا مع استمرار ارتفاع الأسعار.

وناشد المنوفي، الرئيس عبد الفتاح السيسي التدخل وإرجاء تطبيق الفاتورة حتى يتم شرح تفاصيلها، مشيرًا إلى أن تطبيقها يحتاج إلى وقت.