أسواق عربية

«كوكاكولا» تغلق أبوابها في لبنان وتسرح العمال بسبب «كورونا»

الشركة تواجه صعوبات وتحديات كبيرة منذ فترة
مصطفى الجُدي 11:23 م, الخميس, 30 أبريل 20 11:23 م, الخميس, 30 أبريل 20

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أعلنت شركة كوكا كولا في لبنان إقفال أبوابها نهاية شهر مايو المقبل، وتسريح جميع عمالها، بسبب تردي الأوضاع المعيشية والتدابير المشددة في العمليات المالية لدى المصارف.

وأعلنت شركة المرطبّات الوطنية-كوكاكولا أنها ستقفل أبوابها نهائيا في تاريخ 31 مايو المقبل، وذلك بسبب الضائقة الاقتصادية والمالية والظروف الصعبة التي تمرّ بها.

وأشار بيان صادر عن المدير العام للشركة إلى أنها “تواجه منذ فترة صعوبات وتحديات كبيرة، واستطاعت في فترة معينة أن تتغلب على بعض منها، بالرغم من الخسائر المتراكمة المسجلة لديها، في حين تعثرت في مواجهة البعض الآخر، وصولاً إلى الوضع الاقتصادي المتردي الحاضر الذي يشوب البلاد، والأزمة المالية التي شلت الحركة التجارية لا سيما عملية استيراد المواد الأولية للتصنيع، وإجراء التحويلات المصرفية إلى الخارج”.

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بقلم مصطفى الجُدي

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