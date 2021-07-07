اقتصاد وأسواق

كوكاكولا تسيطر على العالم وتخسر في مصر.. ” شاي العروسة ” براند المشروبات الأكثر اختيارا

وفقا لدراسة "كانتار" العالمية
عبدالغفور أحمد محسن 5:50 م, الأربعاء, 7 يوليو 21 5:50 م, الأربعاء, 7 يوليو 21

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رغم هيمنتها الكاسحة على أسواق العالم بوصفها العلامة التجارية الأكثر اختيارا في قطاع المشروبات 2021، لم تتمكن كوكاكولا من حصد نفس اللقب في مصر التي فضلت ” شاي العروسة “.

وحسب دراسة أعدتها شركة كانتار Kantar العالمية للبيانات والاستشارات، يهيمن “شاي العروسة” على صدارة قائمة براندات المشروبات الأكثر اختيارا في مصر، للعام الثاني على التوالي.

كوكاكولا تسيطر على العالم وتخسر في مصر.. " شاي العروسة " براند المشروبات الأكثر اختيارا

وحتى المركز الثاني في مصر، لم يكن لكوكاكولا، إذ أن المصريون فضلوا “بييسي”، قبل أن تأتي كوكاكولا في المركز الثالث.

ويعتمد التصنيف على البيانات التي تم جمعها عن سلوك المتسوقين على مدار 52 أسبوعًا بين نوفمبر 2019 ونهاية أكتوبر 2020.

وترصد الدراسة العلامات التجارية للسلع الاستهلاكية سريعة الحركة في العالم FMCG (السلع الاستهلاكية المعبأة والتي تُباع بسرعة وبتكلفة منخفضة نسبيًا)، وترصد نموها من حيث زيادة عدد الأسر التي تشتريها أو زيادة حجم مبيعاتها أو كليهما.

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ولكي يتم اعتبار العلامة التجارية “عالمية”، فيجب أن تكون متاحة في قارتين على الأقل، .

وتقول شركة “العروسة” على موقعها الإلكتروني إنها تصدر شايها إلى عدد من الدول العربية في الشرق الأوسط بالإضافة إلى عدد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة.

المشروب الأول في العالم

 ووفق دراسة 2021 Brand Footprint الصادرة عن “كانتار”، فإن كوكاكولا هي العلامة التجارية الأكثر اختيارا بقطاع المشروبات في 33 سوقا عالمية من أصل 54 سوقا ترصدها.

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وتقول “كانتار” إن الأسواق الـ 54 التي ترصدها تمثل 73٪ من سكان العالم و89٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

أما المركز الثاني عالميا، فقد حصدته علامة “بيبسي”، ثم جاءت نسكافيه في المركز الثالث.

“المراعي” تجذب السعوديين

وفي السعودية أيضا لم تتمكن كوكاكولا من التصدر، إذا أزاحتها عصائر المراعي.

والمراعي شركة سعودية عريقة بدأت في قطاع الألبان عام 1977 لكنها توسعت لاحقا إلى العصائر وغيرها من المنتجات.

وفي المركز الثاني بالسعودية حلت “بيبسي” ثم “ليبتون” في المركز الثالث.

هيمنة قطاعية

وكوكاكولا أيضا هي العلامة التجارية الأكثر اختيارا في قطاع السلع الاستهلاكية بالكامل، بعد معجون الأسنان كولجيت وصابون لايفبوي.

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وتتبع “كانتار” العلامات التجارية للسلع الاستهلاكية في قطاعات المشروبات والأغذية ومنتجات الألبان والجمال والعناية الشخصية والرعاية المنزلية، ضمن مؤشر world’s biggest FMCG brands.

ولا يتم تضمين براندات الأطعمة الطازجة والبطاريات وأغذية الحيوانات الأليفة في التصنيف.

وتعتمد جميع بيانات المؤشر على المشتريات التي يقوم بها المستهلكون العاديون لمنازلهم.

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بقلم عبدالغفور أحمد محسن

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