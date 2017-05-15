كوكاكولا تستجيب للسوشيال ميديا وتعلن فوز عروسين برحلة شهر عسل

إيمان حشيشاستجابت شركة كوكاكولا لتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي ودعمهم لعروسين أملًا في الفوز برحلة شهر عسل للغردقة ضمن حملة الشركة الجديدة "كوكاكولا أحلى في..." بسبب تعليق ساخر كتبه العروسان على بوست نشرته كوكاكولا على صفحتها الرسمية عن مسابقتها الجديدة لتشجيع السياحة الداخلية. فقام ال

إيمان حشيش

استجابت شركة كوكاكولا لتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي ودعمهم لعروسين أملًا في الفوز برحلة شهر عسل للغردقة ضمن حملة الشركة الجديدة “كوكاكولا أحلى في…” بسبب تعليق ساخر كتبه العروسان على بوست نشرته كوكاكولا على صفحتها الرسمية عن مسابقتها الجديدة لتشجيع السياحة الداخلية.

فقام العروسان بزيارة الصفحة الرسمية لشركة كوكاكولا وكتبا تعليقًا على بوست مسابقة “كوكاكولا أحلى مع …………..” وقالا: “عريس وعروسة نفسهم في رحلة حلوة يعملوا إيه؟!” فردَّ أدمن صفحة كوكاكولا “جمعتوا حروف المكان اللي نفسكم تسافروه في شهر العسل ولا لسة” فردّ العريس: “لسة والله إيدك معانا” ليتفاعل رواد صفحة كوكاكولا مع العروسين وتعلن فوزهما برحلة لقضاء شهر العسل في الغردقة.

تهدف حملة “كوكاكولا أحلى في…” الجديدة تهدف إلى تنشيط السياحة الداخلية، بالإضافة إلى نقل صورة حقيقية للسياحة المصرية للعالم الخارجي، فضلًا عن إعطاء المصريين فرصة للفوز برحلة إلى تلك الأماكن السياحية عن طريق تجميع حروف المدن الموجودة على أغطية عبوات كوكاكولا.