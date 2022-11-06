كوكاكولا ترفع أسعار مياه دساني 10 جنيهات للكرتونة

رفعت شركة كوكاكولا مصر أسعار مياه دساني بواقع 10 جنيهات للكرتونة عبوة 300 ملي، و 600 ملي بداية من اليوم الأحد 6-11-2022 بمختلف المحافظات.

الأسعار الجديدة

وحصلت “المال” على منشور بالزيادات الجديدة التى أعلنتها الشركة اليوم ، حيث قامت بزيادة الكرتونة سعة العبوة 1.5 لتر بواقع 9 جنيهات للكرتونة.

وقال حازم المنوفي رئيس شعبة المواد الغذائية في الغرفة التجارية بالإسكندرية ، إن الزيادات الجديدة غير مبررة لاسيما بعد إعلان الشركات التزامها بعدم زيادة الأسعار والحفاظ على استقرار السوق في ظل الركود بالأسواق.

وأضاف المنوفي، أن معظم السلع الغذائية كانت قد شهدت ارتفاعات خلال الفترة الماضية نتيجة للتوقعات برفع سعر الدولار، وبالتالي لن تحدث زيادات جديدة تذكر تخص السلع الغذائية خاصة السلع الاستراتيجية.

وتوقع المنوفي، أنه مع دخول السلع الغذائية والخامات ومستلزمات الإنتاج المتواجدة بالموانئ المصرية سيكون هناك وفرة في السوق، وبالأخص السلع الغذائية، خاصة وأنها مرتبطة بفترة صلاحية وتاريخ إنتاج وانتهاء، وبالتالي من المحتمل انخفاض أسعار بعض السلع.