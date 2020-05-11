كوكاكولا تدعم الجيش الأبيض بأكثر من مليون عبوة معدنية لمواجهة كورونا

أعلنت شركة كوكاكولا توزيع أكثر من مليون عبوة مياه معدنية بقيمة 3،7 مليون جنية من ضمن عائلة منتجات كوكاكولا المختلفة على الأطباء وطاقم التمريض والهيئات المعاونة والموظفين الإداريين العاملين بالمستشفيات المخصصة لتلقي وتقديم العالج لمصابي فيروس كورونا المستجد عبر شبكة توزيع مشروبات كوكاكولا في مصر بالتعاون والتنسيق الكامل مع وزارة الصحة والسكان.



وقال أحمد راضي المدير العام لكوكاكولا – اتلانتيك اندستريز مصر أن المبادرة تهدف لدعم مساع الدولة الحثيثة لمكافحة الفيروس لتوفير كافة أشكال الدعم للمواطنين لتجاوز الأزمة الحالية.

وأضاف أن العبوات التي يتم توزيعها عليها لوجو وزارة الصحة ، وموجها الشكر لأبناء مصر من الأطباء والممرضين من أعضاء الجيش الأبيض الذين يخوضون ملحمة وطنية ويضربون بما يبذلونه من جهد وتضحيات أروع الأمثلة في حب الوطن.

كما قامت الشركة بالتعاون مع وزارة الصحة و السكان بتصميم خاص لغلاف هذه الزجاجات يحمل رساله شكر لكل فرد في جيشنا الأبيض تأكيدا للتضامن معهم و رفع الروح المعنوية لأبطالنا في المستشفيات.