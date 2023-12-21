كوفيسترو : نتفاوض حول عرض استحواذ أدنوك البالغ 12.37 مليار دولار

قال ممثل شركة كوفيسترو الألمانية لصناعة البلاستيك والكيماويات اليوم الخميس إن شركته تجرى مفاوضات مفتوحة مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، وذلك في أعقاب تقرير ذكر أن شركة النفط العملاقة تستعد لرفع عرضها للاستحواذ على الشركة الألمانية، بحسب وكالة رويترز.

وأضاف المسؤول “نحن في مناقشات مفتوحة مع أدنوك. مفتوحة هنا تشير إلى أمرين: المحتوى والإطار الزمني”.

جاء التصريح بعد أن قدمت أدنوك عرضا أوليا عند نحو 60 يورو للسهم لشراء كوفيسترو، وهو ما يرفع عرضها غير الملزم إلى حوالي 11.3 مليار يورو (12.37 مليار دولار) حسبما قال أشخاص مطلعون على الأمر تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم.

وقال أحد المصادر إن العرض غير الملزم يشتمل على ضمانات تتعلق بالوظائف واستثمارات بقيمة ثمانية مليارات يورو.

وكانت بلومبرج أول من نشر نبأ تقديم أدنوك عرضا أوليا عند نحو 60 يورو للسهم.