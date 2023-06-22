«كوفبيك الكويتية» تدرس زيادة استثماراتها بقطاع البترول المصري

التقى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وفد الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبيك) والذى ضم طارق إبراهيم مدير منطقة أفريقيا وأوروبا ومحمد السرحان المدير الإقليمى لكوفبيك مصر، وتناول اللقاء أنشطة كوفبيك فى منطقة خليج الزيت ورأس كنايس وفرص زيادة استثماراتها بمصر، خاصة بعد نجاحها مع الشركاء بشركة بتروجلف فى تحقيق قفزة فى المعدلات الإنتاجية بامتياز جيسوم بخليج الزيت فى خليج السويس.

وأكد وزير البترول أهمية النجاح الذى تحقق بمنطقة جيسوم والذى يوضح أن مصر تمتلك فرصاً متميزة لزيادة الإنتاج من الثروة البترولية سواء من المناطق الجديدة أو الحقول المتقادمة ، لافتاً إلى أن قطاع البترول يعمل وفق استراتيجيةواضحة تهيأ جميع التسهيلات اللازمة لتوسع أنشطة البحث والاستكشاف ومن ثم زيادة إنتاج الثروة البترولية.

وأثنى على جهود كوفبيك كذراع تنفيذى لأنشطة مؤسسة البترول الكويتية خارجيا، وحرصها على زيادة استثماراتها وتوسيع أنشطتها بمصر فى ظل ما يربط الجانبين المصرى والكويتى والهيئة المصرية العامة للبترول ومؤسسة البترول الكويتية من روابط وعلاقات تاريخية وتعاون مشترك.

حضر اللقاء الجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول ونائبه للتخطيط والمشروعات المهندس أيمن عمارة والمهندس محمد عبدالعزيز رئيس شركة إنبى.