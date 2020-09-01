سيـــاســة

كوشنر: نتوقع قيام دولة عربية بتطبيع العلاقات مع إسرائيل الأشهر المقبلة

أكد أنه من الممكن والمنطقي أن تطبع جميع الدول العربية علاقاتها مع إسرائيل في يوم من الأيام
عادل عبدالجواد 3:37 م, الثلاثاء, 1 سبتمبر 20 3:37 م, الثلاثاء, 1 سبتمبر 20

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قال مستشار وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، اليوم الثلاثاء في مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإماراتية “وام” إنه من الممكن والمنطقي أن تطبع جميع الدول العربية علاقاتها مع إسرائيل في يوم من الأيام، كاشفا أن العالم قد يشهد دولة رابعة أخرى للقيام بذلك في الأشهر المقبلة.

ورد كوشنر علي سؤال عما إذا كان قد يستغرق الأمر سنوات أو شهورًا لرؤية دولة عربية رابعة توافق على تطبيع العلاقات مع إسرائيل قائلا: دعونا نأمل أن يتحقق هذا الأمر عامنا هذا.

وأضاف: من الواضح أن أي شيء يمكن أن يحدث، لكن الواقع يظهر أن الكثير من الناس ينظرون بتقدير إلى الخطوة التي اتخذتها الإمارات العربية المتحدة.

وتابع، كثير من الدول مهتمة بالحصول على التكنولوجيا والموارد والقدرات الإسرائيلية في إسرائيل، فأنا أعلم أن الكثير من المسلمين في الإمارات العربية المتحدة متحمسين للصلاة في المسجد الأقصى.

وأعتقد أن هذه بداية لشيء مثير للغاية، وآمل أن ترغب المزيد والمزيد من الدول في ذلك.

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بقلم عادل عبدالجواد

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