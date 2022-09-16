«كوسكو» الصينية ترصد 4.9 مليار دولار لتطوير أسطولها بهدف الحصول على المركز الأول في نشاط نقل الحاويات

أعلنت شركة كوسكو الصينية للشحن، أنها ستقوم بإنفاق قرابة 4.9 مليار دولار على تطوير أسطولها، وتوسيع هذا الأسطول من حيث السعة، بهدف الحصول على المركز الاول في نشاط نقل الحاويات.

وحسب شركة كوسكو الصينية، في بيان لها وترجمته “المال”، أنها ستخصص تلك الاستثمارات من عام 2023 حتى نهاية عام 2025 لشراء وبناء 32 سفينة حاويات، وتوسيع قدرتها الاستيعابية بنحو 580 ألف حاوية مكافئة (20 قدما).

ولفتت الشركة إلى أنها لديها 512 سفينة في أسطولها في نهاية يونيو الماضي، بقيمة 2.92 مليون حاوية مكافئة، إذا لم تتخلص من أي سفن ، فإن الاستثمار سيعزز السعة بنحو 20%.

وأكدت كوسكو للشحن، أنها تستهدف ميزة حجمها الجديد بهدف خفض التكاليف والاستجابة للاحتياجات المختلفة للعملاء .

ومن المعروف أن شركة كوسكو انشأت في شكلها الحالي من اندماج عام 2016 بين أول وثاني أكبر شركات الشحن في الصين، والتي أمرت بها الحكومة الصينية لزيادة الميزة التنافسية للعمليات المملوكة للدولة من خلال الحجم.

وفي عام 2018 ، استحوذت شركة كوسكو على شركة أورينت أوفرسيز إنترناشونال المحدودة التي تتخذ من هونج كونج مقراً لها ، والمعروفة أيضا باسم OOIL ، لترتفع حصتها في السوق العالمية للمجموعة إلى المركز الثالث من المركز السادس، وخلال العام الماضي، تراجعت الشركة إلى المركز الرابع بعد أن تجاوزها المنافس الفرنسي CMA CGM.

كما أعلنت الشركات المدرجة تحت COSCO SHIPPING مؤخرًا عن نتائجها المؤقتة لعام 2022 مع تحقيق COSCO SHIPPING Holdings أفضل أداء في التاريخ للنصف الأول من العام.

وسجلت COSCO SHIPPING Holdings أرباحًا قبل احتساب الفوائد والضرائب بلغت 13.6 مليون دولار أمريكي ، وهو ما يمثل زيادة كبيرة على أساس سنوي بنسبة 92.2٪ ، وحققت أرباحًا إجمالية قبل الضرائب بلغت 13.4 مليون دولار أمريكي ، بزيادة سنوية قدرها 95.83٪.

بالإضافة إلى ذلك ، بلغ صافي ربح الشركة العائد لمساهمي الأسهم 9.2 مليون دولار أمريكي ، مما أدى إلى زيادة سنوية بنسبة 74.46٪ ، وهو ارتفاع تاريخي أيضًا.