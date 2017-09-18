كوستوبولوس : مصر نجحت في تحسين الاستثمار الأجنبي المباشر

منى عبدالباريقال أنديس كوستوبولوس، العضو المنتدب لقطاع الأسواق والأوراق المالية بمنطقة الشرق الأوسط، مصر وباكستان سيتي، إنه كان من الضروري أن تقوم الحكومة بتحسين سوق المال والاستثمارات في مصر، وهو ما نجحت فيه بالفعل من خلال إحداث التغير، وظهر ذلك بوضوح على صعيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

منى عبدالباري

قال أنديس كوستوبولوس، العضو المنتدب لقطاع الأسواق والأوراق المالية بمنطقة الشرق الأوسط، مصر وباكستان سيتي، إنه كان من الضروري أن تقوم الحكومة بتحسين سوق المال والاستثمارات في مصر، وهو ما نجحت فيه بالفعل من خلال إحداث التغير، وظهر ذلك بوضوح على صعيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة.





وتوقَّع كوستوبولوس تراجع معدلات التضخم التي سجلت في أغسطس الماضي 31%، وأسعار الفائدة الفترة المقبلة، عقب الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها الفترة الماضية.

ويتوقع أن يحل نظام الإصلاح الاقتصادي المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد المصري بشرط الحفاظ على الاحتياطات النقدية الأجنبية لطمأنة المستثمرين، وبما يضمن خلق أصول أكبر واستثمارات أكثر.