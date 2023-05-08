كوريا والسعودية توقعان اتفاقا للاعتراف بالشهادات التأهيلية للبحارة العاملين على السفن

قالت وزارة المحيطات والثروة السمكية بكوريا الجنوبية، إنها ستوقع مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية السعودية على مذكرة تفاهم حول الاعتراف المتبادل بالشهادات التأهيلية للبحارة العاملين على السفن اليوم 8 مايو، بحسب وكالة يونهاب.

ويأتي حفل التوقيع بمناسبة زيارة الوفد السعودي من وزارة النقل والخدمات اللوجستية السعودية الذي يشمل وزيرها صالح بن ناصر الجاسر إلى سيول ، ومن المتوقع أن يشارك في الحفل وزير المحيطات والثروة السمكية الكوري الجنوبي جو سيونغ-هوان، والوزير السعودي الجاسر.

وبدأ البلدان في نوفمبر العام الماضي، مناقشات خاصة بمذكرة التفاهم بناء على اقتراح الجانب السعودي، واتفقا على التوقيع على مذكرة تفاهم خلال زيارة الوزير “جو” إلى السعودية في مارس.

وسيجري الوزيران اجتماعا لتبادل وجهات النظر بشأن اكتشاف مشاريع تعاونية في المستقبل في صناعات الشحن البحري والموانئ وغيرها.

ومن المتوقع أن تقام مأدبة عشاء ترحيبية من أجل توسيع شبكات بين الوزارة السعودية والشركات الكورية، بمشاركة مسؤولين من الشركات الكورية الرئيسية للإنشاءات والهندسة، والشحن البحري وغيرها.

ومن المنتظر أن يزور الوفد السعودي ميناء بوسان الجديد في يوم 10 مايو للقيام بجولة في مواقع إنشاء موانئ الحاويات وتشغيلها، والمركز اللوجستي في المناطق النائية للميناء.

وأكد الوزير “جو” أن الوزارة ستواصل جهودها لتنشيط دخول الشركات الكورية الجنوبية في السوق السعودية للبنية التحتية الخاصة بالموانئ، وتوسيع التعاون بين البلدين في الشحن البحري والموانئ.