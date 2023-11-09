كوريا وإيران توقعان مذكرة بشأن مراجعة اتفاقية الازدواج الضريبي

ذكرت وزارة المالية الكورية أن كوريا الجنوبية وإيران وقعتا اتفاقا مؤقتا اليوم الخميس لمراجعة معاهدة الازدواج الضريبي الثنائية لمنع تجنب الازدواج الضريبي والتهرب المالي، ولتعزيز التعاون في القضايا الضريبية، بحسب وكالة يونهاب.

وعقد الجانبان مفاوضات استمرت 3 أيام اعتبارا من يوم الاثنين في سيول لمراجعة اتفاقهما لتجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب والدخل ورأس المال، والذي دخل حيز التنفيذ في ديسمبر 2009، وتوصلا إلى اتفاق، وفقا لوزارة الاقتصاد والمالية.

وتنص المراجعة على تخفيف بعض اللوائح للمقيمين في الدولة المتعاقدة الذين يسعون إلى إجراء اتفاق متبادل لحل الصعوبات المتعلقة بتفسير الاتفاق.

وتهدف المراجعة أيضا إلى تعزيز التبادل الثنائي للمعلومات والتعاون الشامل في القضايا الضريبية.

وقال مسؤول بالوزارة: «حاولنا تحديث الاتفاق من خلال عكس المعايير والتوصيات الدولية المتغيرة التي قدمتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومؤسسات أخرى».

وقالت الوزارة إن الجانبين يخطط لإقامة حفل توقيع رسمي ومراجعة الإجراءات الداخلية اللازمة لدخوله حيز التنفيذ، دون تقديم تفاصيل عن الإطار الزمني.