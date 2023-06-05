كوريا تعتزم زيادة صادرات الخدمات إلى ربع تريليون دولار بحلول 2030

قالت وزارة المالية في كوريا الجنوبية إن البلاد تخطط لتوسيع صادراتها من الخدمات، بما في ذلك المحتويات الترفيهية والرعاية الصحية، إلى 250 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030 بهدف أن تصبح سابع أكبر مصدر في العالم في هذا القطاع، بحسب وكالة يونهاب.

يمثل المبلغ زيادة مضاعفة من 130 مليار دولار في عام 2022، وهو خامس عشر أكبر رقم في العالم، وفقا لوزارة الاقتصاد والمالية. وتهدف الحكومة للوصول إلى هدف 200 مليار دولار بحلول عام 2027.

قالت الوزارة في بيان: “بالنظر إلى المزايا ذات القيمة المضافة العالية وخلق فرص العمل من خلال صادرات الخدمات، نحتاج إلى تأمين محركات نمو جديدة من خلال تنشيط هذه الصادرات التي ظلت راكدة حتى الآن”.

كانت نسبة صادرات الخدمات حوالي 15.9% من إجمالي شحنات السلع الصادرة من كوريا الجنوبية في عام 2022، وبقيت النسبة دون تغيير تقريبا عن 15.2% في عام 2010.

وفقا لبيانات الحكومة، اعتمدت صادرات الخدمات في كوريا الجنوبية بشكل أساسي على قطاعي النقل والبناء في الماضي، اللذين استحوذا على 47% و14.4% على التوالي في عام 2010.

ومع ذلك، في عام 2019، استحوذ قطاع البناء على 26.1%، في حين استحوذ قطاعا السياحة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات على 20.1% و7.4% على التوالي.

وسجلت صادرات كوريا الجنوبية من المحتويات الترفيهية أيضا نموا يقارب أربعة أضعاف من 3.2 مليار دولار إلى 12.4 مليار دولار من 2010 إلى 2021.