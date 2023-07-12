كوريا تعتزم السماح للشركات الأجنبية بالمشاركة في سوق الصرف

تخطط كوريا الجنوبية للسماح للشركات المالية الأجنبية بالمشاركة في سوق الصرف الأجنبي المحلية في الربع الأخير من العام الجاري، وفقا لما صرح به وزير المالية اليوم الأربعاء في آخر خطوة لتلبية المعايير الدولية.

وذكرت وكالة يونهاب أنه بموجب الإجراء الجديد ستسمح البلاد للمؤسسات الأجنبية التي تُسجل من قبل الحكومة بالمشاركة في سوق الصرف الكورية.

في الوقت الحالي يسمح للمؤسسات الأجنبية بالمشاركة في سوق الصرف من خلال فتح فرع محلي أو من خلال البنوك الكورية.

ولكن لن يسمح لصناديق الاستثمار للحصول على وضع مؤسسة أجنبية مسجلة.

سيدخل الإجراء الجديد الذي سيخضع لتصديق مجلس الوزراء في حيز التنفيذ في الربع الأخير من عام 2023.

تحاول كوريا الجنوبية رفع القيود ودعوة المزيد من المشاركين الأجانب لسوق الصرف المحلية بما يتماشى مع مجهودات جذب المزيد من الاستثمارات من الخارج.

كما تخطط كوريا لتمديد ساعات التداول بسوق الصرف، وهي حاليا ست ساعات ونصف إلى 17 ساعة، حيث ستغلق الثانية فجر اليوم التالي، في النصف الثاني من 2024.